Anne Hidalgo appelle les innovateurs du monde entier à « réinventer Paris »

Première mondiale, l’Appel à Projets Urbains Innovants « réinventer Paris » est un grand concours ouvert aux candidats du monde entier. Pour sélectionner et mettre en œuvre les constructions qui feront le Paris de demain, la Ville de Paris a décidé, pour la première fois, de placer l’innovation en tête de ses critères de sélection.

La liste des sites et les modalités de candidature seront dévoilées lors de la conférence de presse du 3 novembre au Pavillon de l’Arsenal dans le 4e arrondissement.

Une carte interactive géante et des vues aériennes des sites sélectionnés seront projetés, et un temps de questions / réponses sera réservé à la presse.

La Ville de Paris est convaincue que les défis mondiaux trouvent une réponse au niveau local. En lançant l’Appel à Projets Urbains Innovants, elle s’engage à améliorer les façons de « fabriquer la ville », pour rendre Paris toujours plus attractive, accessible et écologique. Dès aujourd’hui, les créateurs du monde entier ont « carte blanche » pour réinventer les manières d’habiter, de travailler ou de commercer à Paris.