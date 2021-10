Anne-Christine Farçat-Bernet rejoint Seban & Associés

Avocate depuis 1997, titulaire d'un Magistère de Juriste d'Affaires (Paris II – Assas), d'un DJCE et d'un DESS Droit des Affaires et Fiscalité,

Anne-Christine Farçat-Bernet a 45 ans et intervient depuis plus de 15 ans en accompagnement des organismes de logement social dans leurs opérations de structuration et de regroupement. Elle a, au cours de son parcours professionnel, exercé tant en qualité d'Avocate que de Directrice Juridique et de Secrétaire Général de groupes de logement social.

Anne-Christine Farçat-Bernet pilotera l'activité Logement Social du cabinet, en lien avec Thomas Rouveyran, avocat associé, d'Eglantine Enjalbert, directrice, et de Lounès Khadir, avocat senior.

L'équipe logement social travaillant en étroite collaboration avec les secteurs Immobilier, Contrats et Marchés Publics, Droit Pénal, Droit Social et Fiscalité est en capacité d'offrir des compétences et expériences inégalées en matière de réorganisation des organismes de logement social et de leurs filiales et d'accompagner les collectivités territoriales et institutions actionnaires de référence de ces organismes.

« Dans le contexte actuel de réorganisation des organismes, la multidisciplinarité des équipes du Cabinet mais également la forte culture de l'accompagnement des collectivités locales permettront à l'Equipe Logement Social de Seban & Associés d'apporter à leurs clients un accompagnement adapté. Je suis extrêmement fière de rejoindre cette équipe pour l'animer avec Thomas Rouveyran », déclare Anne-Christine Farçat-Bernet.

Pour Didier Seban, associé gérant du cabinet, « l'arrivée au sein de notre cabinet d'une avocate reconnue qui dispose d'une parfaite connaissance du secteur du logement social constitue une opportunité unique dans le contexte d'un fort bouleversement avec la future loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et les regroupements à venir d'organismes du logement social ».

Deux nouvelles directrices sont également nommées dans deux domaines en fort développement.

Clémence Du Rostu interviendra au côté de Solenne Daucé en droit de l'Environnement et Marjorie Abbal au côté de Lorène Carrère pour le secteur Fonction Publique, plus particulièrement sur les problématiques des Etablissements publics de l'Etat et des emplois fonctionnels des collectivités territoriales.