Annaël Bashan et Justine Grandmaire, nommées counsels au sein du cabinet Simon Associés

Dans le département Social & Ressources Humaines, l'équipe intervient en contentieux social (licenciements collectifs et individuels) et conseille également les entreprises dans la mise en place de plans de sauvegarde de l'emploi, de plans d'intéressement, de participation et de prévention. Elle assiste les entreprises dans leurs rapports avec les institutions représentatives du personnel, dans les négociations de départ de dirigeants et lors d'opérations d'audits sociaux en support d'acquisitions. Elle intègre, enfin, une compétence particulière, tant en conseil qu'en contentieux, liée au traitement social des entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) par une connaissance approfondie de la matière et de l'environnement.

Nicolas Billon, associé responsable du département Social & Ressources Humaines, précise que « cette nomination s'inscrit dans la logique de progression d'Annaël qui dispose aujourd'hui de toutes les qualités pour prendre toute sa place dans le développement de notre pratique et, plus généralement, du cabinet s'agissant d'une avocate compétente et impliquée ».

Annaël Bashan intervient, tant en conseil qu'en contentieux, notamment dans le cadre de licenciements individuels et collectifs, où elle assiste et représente la clientèle composée majoritairement d'entreprises, devant les Conseils de Prud'hommes et les chambres sociales de la cour d'appel ainsi que devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale

Dans le département Distribution Concurrence Consommation, l'équipe accompagne de longue date un grand nombre d'enseignes en conseil et en contentieux. Ces clients, qui interviennent dans une soixantaine de secteurs d'activité différents, sont de toutes tailles (petits, moyens, grands et très grands réseaux), bien que le cabinet intervienne régulièrement pour les leaders français et internationaux. Cet accompagnement sur le long terme permet à nos équipes d'accéder à une connaissance accrue de leur fonctionnement, de leurs problématiques, de leurs innovations, de leurs réussites comme de leurs échecs, qui nourrissent nos réflexions depuis des années. Simon Associés a notamment été élu cinq fois cabinet d'avocats n°1 en droit de la distribution (entre 2015 et 2021) par Le Monde du Droit, sept fois cabinet d'avocats n°1 en droit de la franchise (de 2015 à 2021) par Décideurs, et Cabinet d'avocats n°1 en droit de la concurrence (en 2020 et 2021) par Le Monde du Droit.

François-Luc Simon et Sandrine Richard, responsables du département Distribution, Concurrence & Consommation, soulignent : « la qualité du travail de Justine Grandmaire est particulièrement appréciée des clients exigeants avec lequels elle collabore ; sa force de travail, sa grande régularité et la pertinence des conseils qu'elle prodigue conduisent naturellement à cette nomination bien méritée, qui constitue un aboutissement et un commencement ». Justine Grandmaire est spécialisée en droit économique et intervient à la fois dans le domaine du conseil et du contentieux sur l'ensemble des problématiques liées au droit des contrats, au droit de la distribution et au droit de la consommation.