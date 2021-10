Angelina version « rive gauche »

Ils ont notamment conçu une structure temporaire pour abriter le salon de thé Angelina. Ces architectes ont été retenus pour leur maîtrise avancée des structures temporaires, la qualité de leurs réalisations et l’utilisation de matériaux durables, de type tubes en papier recyclé, matériaux qui sont au cœur du projet proposé pour le Musée du Luxembourg.

A la fois café, restaurant et salon de thé, Angelina propose une offre salée et sucrée pour tous les moments de la journée. Côté sucré, les pâtisseries mythiques du salon de thé et le fameux chocolat chaud dit « l’Africain » sont évidemment les incontournables. Retrouvez le Mont-Blanc, la Tarte Citron, et le Choc Africain, mais aussi des créations originales aux textures fondantes et à l’aspect gourmand. Côté salé, découvrez la sélection de plats typiquement français servis au déjeuner et une offre sur le pouce à toute heure de la journée. Le salon de thé s’associe au musée pour proposer des formules de visites originales incluant visite guidée, débat ou lecture et pause gourmande. Une belle manière de prolonger une visite ! Découvrez également un espace boutique proposant des produits d’épicerie fine sucrée.