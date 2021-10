Ana Brandao rejoint Armand Avocats en qualité d'associée

Ana Brandao rejoint Armand Avocats d'associée pour contribuer au développement de l'activité Corporate / M &A, consolider les expertises du cabinet en matière de capital-investissement et de restructurations, et faire bénéficier les équipes de son savoir-faire notamment en matière d'opérations transfrontalières.

Cette arrivée confirme la volonté du cabinet Armand Avocats d'enrichir son offre de services pour répondre aux besoins de sa clientèle nationale et internationale en renforçant sa pratique corporate internationale.

Ana Brandao, 42 ans, est membre du barreau de Paris. Elle a débuté sa carrière chez Andersen Legal, puis successivement au sein des cabinets internationaux Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Fidal et Eversheds LLP.

Ana Brandao possède une expérience reconnue dans le traitement des opérations transfrontalières complexes nécessitant une compréhension efficace des différents systèmes juridiques. Elle exerce son activité dans quatre langues dont l'anglais, l'espagnol et le portugais. Grâce à sa culture internationale, Ana Brandao allie son expertise juridique à une parfaite compréhension des enjeux économiques de ses clients. Son arrivée complète la pratique du cabinet Armand Avocats en matière de fusions-acquisitions et de capital-investissement, et vient en appui des transactions transfrontalières que le cabinet accompagne.

Ana Brandao explique que « le choix de rejoindre Armand Avocats repose sur l'envie de se lancer un nouveau défi. Le cabinet Armand Avocats m'a séduite tant par le projet dynamique de développement à l'international que par les qualités humaines et techniques de ses associés et collaborateurs. »

Pour les associés du cabinet « l'arrivée d'Ana démontre notre volonté de fournir un accompagnement sur mesure et des prestations à forte valeur ajoutée à nos clients français et internationaux pour leurs opérations d'acquisitions ou de restructurations. De plus, par sa parfaite connaissance de l'international, Ana jouera un rôle leader pour nous conduire à développer et entretenir nos relations avec les cabinets partenaires établis dans plus de 45 pays », affirme Georges Civalleri, associé-gérant.

Avec l'arrivée d'Ana Brandao, Armand Avocats compte désormais 18 avocats dont huit associés, notamment Georges Civalleri, Rupert Windeler et Ana Brandao, acteurs réputés dans leurs secteurs d'expertise.