Amundi Immobilier et Crédit Agricole Assurances font l'acquisition de l'Académie, à Montrouge

Cet ensemble de bureaux de 33 000 m², développé par le promoteur Axe Promotion et conçu par le Cabinet d'Architecture Valode et Pistre jouxte le Campus “Evergreen” du groupe Crédit Agricole. L'Académie disposera de 321 places de stationnement, de 2800 m2 d'espaces extérieurs, dont un vaste patio central arboré et aménagé, d'un auditorium de 133 à 197 places et des espaces de restauration. Ce nouvel ensemble vise les certifications effinergie+, Breeam Excellent et HQE Excellent. à compter de sa livraison prévue fin juin 2021, le bâtiment sera entièrement occupé par Caceis.

Gérant de la structure, Amundi Immobilier assurera l'Asset Management de cet ensemble immobilier. Dans le cadre de cette opération, Amundi Immobilier et Crédit Agricole Assurances étaient conseillés par l'Etude Oudot, DS Avocats et Essor, pour l'acquisition, et par Gide et White and Case, pour les aspects corporate.