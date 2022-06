American Express agit en faveur de l’écologie via ses cartes de paiement

American Express, un des principaux acteurs spécialisés dans les moyens de paiement au niveau mondial, vient d’annoncer le déploiement progressif en France de cartes en plastique recyclé à 85 %, pour 89 % de ses gammes de carte en plastique pour les particuliers et les entreprises d’ici fin 2022. Ainsi, ces nouvelles cartes en plastique recyclé émettront 36% de CO2 en moins qu’une carte en plastique vierge. Elles sont disponibles immédiatement pour les nouveaux clients et, pour les clients actuels, à la date d’expiration de leur carte ou si nécessaire (perte ou vol de leur carte).

Cette initiative fait partie d’un programme mondial qui vise à ce que la grande majorité des cartes en plastique émises par American Express dans le monde soient composées d’au minimum 70% de plastique recyclé ou récupéré d’ici fin 2024. Elle répond également à l’engagement pris par l’entreprise l’an dernier à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2035 au niveau global.

La France est le premier marché du Groupe à mettre en œuvre cette nouvelle pratique pour la quasi-totalité de ses cartes de paiement en plastique.

« American Express est engagé pour soutenir la transition vers un futur plus durable et une économie à faible émission de carbone. Nous sommes fiers que la France soit notre premier marché dans le monde à opérer cette évolution vers du plastique recyclé pour la quasi-totalité de ses cartes de paiement en plastique pour les entreprises et les particuliers. En complément des initiatives que nous menons pour réduire nos propres émissions carbone, nous développons des solutions pour permettre à nos clients de mieux appréhender leur empreinte carbone et ainsi prendre des décisions en faveur de l’environnement », déclare Caroline Gaye, directrice générale d’American Express France.

Vers une évaluation de l’empreinte carbone des clients

En complément de ses initiatives pour diminuer ses propres émissions carbone, American Express développe de nouvelles solutions pour permettre à ses clients grandes entreprises de mieux appréhender leur empreinte carbone et à tous ses clients éligibles en France d’agir pour l’environnement.

Dès lors, au cours de l’année 2022, les grandes entreprises en France auront accès à un tableau de bord de l’empreinte carbone de catégories supplémentaires de dépenses (rail, véhicules, hôtellerie, restauration), ainsi qu’à un comparatif par catégorie et par secteur d’activité, leur permettant ainsi de mieux identifier les opportunités pour gérer leur empreinte carbone.

Le Groupe leur propose également un accompagnent dans des missions d’audit de leur politique afférente aux déplacements professionnels et leur propose des recommandations d’optimisation pour réduire leur empreinte carbone. Enfin, depuis avril dernier, les particuliers et les petites, moyennes et grandes entreprises adhérentes au programme de fidélité Membership Rewards® peuvent utiliser leurs points pour soutenir le projet de restauration de la forêt de Courances (Essonne), porté par Reforest’Action, une entreprise française certifiée B Corp. Ce dernier devrait générer de nombreux bénéfices, dont le stockage du CO2, le développement de la biodiversité et la production de bois, source d’énergie durable.