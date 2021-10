Aménagement de l'Ile Seguin : troisième réunion publique

A cette occasion, la maquette de ce nouvel équipement culturel unique en France et en Europe a été présentée. Depuis 2008, le Conseil général des Hauts-de-Seine met en place une politique culturelle autour du projet de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine, qui développe tout au long de la vallée de la Seine les grands lieux culturels. Le Conseil général des Hauts-de-Seine a décidé de réaliser un équipement culturel à rayonnement international : la Cité musicale départementale de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt. Il disposera notamment d’un auditorium de 1 100 places et d’une salle de spectacle de 4 000 à 6 000 places. Il sera principalement destiné à l’organisation de concerts et d’événements, à des actions pédagogiques et à l’accueil des formations musicales en résidence : Insula orchestra et la Maîtrise des Hauts-de-Seine. L'ensemble sera également pourvu d’espaces de répétitions et d’enregistrements, d’un espace entreprise de 2 660 m² et de commerces à vocation sociétale et culturelle. Les travaux débuteront au printemps 2014 pour une ouverture au public en 2016. Le coût de la construction de la Cité musicale s’élève à 170 M€.