Pendant deux jours exceptionnels, Alveen lèvera le voile sur ses outils disruptifs et sur la qualité de ses services.

La Start-up annonce, par ailleurs, la reprise des activités d'Immo One, pionnier du logiciel de transactions full-web en France.

Grâce à cette alliance, Alveen devient « la boîte à outils numériques des pros » en fournissant une palette de produits et de services à la pointe des innovations technologiques.

Dans ce monde où l'image et la réactivité sont primordiales, la start-up révolutionne les codes de l'immobilier en développant une solution globale pour optimiser performance et visibilité des professionnels :

• simplicité du logiciel e² de transaction immobilière et CRM commercial ;

• viralité du 1er réseau professionnel de l'immobilier ;

• savoir-faire d'un studio de création - sites internet, identité visuelle et référencement web ;

• technologie de la “360° Experience”.

Tous les besoins des professionnels sont centralisés en une seule et même offre, leur permettant d'accéder à de nombreux outils de travail, optimisant le temps et renforçant la compétitivité sur le marché.

A propos d'Alveen

Fondée par Michael Levy et basé à Aix-en-Provence, Alveen est est la première start-up immobilière entrée sur le nouveau compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises créé par Euronext : Access.

La société a décidé de faire appel à l'épargne publique pour renforcer ses fonds propres et financer son développement en Europe… puis à l'international.