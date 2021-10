Alterea Cogedim récompensé par cinq Pyramides d'Argent Ile-de-France

Cette cérémonie organisée par la Fédération des professionnels de l'immobilier (FPI) met en avant les meilleurs programmes immobiliers régionaux répondant à des qualités esthétiques ou à des critères spécifiques d'innovation, d'équipements, de conception responsable ou d'usages. Cogedim a reçu le prix de la « mixité urbaine » pour le programme

« Westinghouse » à Sevran et a obtenu deux récompenses pour le programme « Green Lane » situé à Romainville avec le prix de la « conduite responsable des opérations » et le prix « grand public ». Pitch Promotion, l'une des marques du Groupe Altarea Cogedim, a reçu le prix de

« l'innovation industrielle » avec le concept « Série Flex » pour le Bastion de Bercy et le prix de « l'immobilier d'entreprise » avec le programme « Le Jour » dans le 14e arrondissement de Paris.

Pour Alain Taravella, président-fondateur d'Altarea Cogedim, « ces prix illustrent le dynamisme et la qualité des opérations de notre Groupe. Nous entreprenons pour les villes et leurs habitants en ayant la capacité, de par notre modèle intégré multi-activités et multimarques, de répondre tant à des opérations ambitieuses de requalification urbaine à Sevran, que des projets mixtes à Romainville ou encore de restructuration d'immeuble tertiaire. Les récompenses décernées par la Fédération des professionnels de l'immobilier attestent de la pertinence et de la valeur ajoutée que notre Groupe apporte aux territoires ». De son côté, Philippe Josse, président du directoire de Cogedim, précise que « les projets aujourd'hui salués constituent des opérations innovantes et de grande qualité. Ils traduisent notre exigence en matière de création immobilière, d'innovation et de développement durable; une exigence mise au service des territoires et de nos clients. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir reçu non seulement les prix de la mixité urbaine et de la conduite responsable mais aussi celui du grand public pour notre programme à Romainville. Ces prix sont également une reconnaissance du savoir-faire des équipes et des partenaires, notamment des architectes, qui nous accompagnent ».