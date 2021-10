Alterea Cogedim achève la première phase de transformation de la gare Montparnasse

Les voyageurs et les riverains peuvent bénéficier d'une nouvelle offre de 50 boutiques et restaurants. Les travaux de transformation devraient s'achever en 2020 avec à terme une nouvelle offre commerciale de 130 commerces, services et restaurants qui serviront 70 millions d'usagers annuels puis 90 millions à terme.

Comme le souligne Ludivoc Castillon, président du directoire d'Altarea Commerce, « Nous sommes fiers de voir la Gare Montparnasse ouvrir ses premières boutiques et ses premiers espaces de restauration. Cela traduit l'aboutissement d'un vaste chantier que nous avons réussi à mener dans une gare en exploitation. Notre ambition pour ce projet était de rendre la gare à ses riverains et voyageurs en l'ouvrant sur la ville et en y apportant plus de lumière naturelle. Notre Groupe, acteur des transformations urbaines, entreprend et agit pour répondre aux nouveaux usages et aux attentes actuelles. Confort, modernité, espace, mix-enseignes la nouvelle gare est connectée à tous ses publics. »