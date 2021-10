Altana se renforce en Droit immobilier avec l'arrivée d'Amélie Pinçon et de quatre collaboratrices

Avec ces nouveaux talents, Altana entend offrir à ses clients du secteur public et privé un accompagnement à haute valeur ajoutée pour leurs opérations en immobilier. Cette équipe intervient dans le montage et la mise en œuvre d'opérations de vente et de gestion immobilière. Elle accompagne les acteurs de l'immobilier, français ou étrangers, dans leurs opérations de baux commerciaux et de vente immobilière, tant en conseil qu'en contentieux. L' équipe Droit immobilier d'Altana travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des 80 avocats et juristes qui composent les pôles d'expertise du cabinet (Corporate M&A, Construction, IP & Digital, Social, Pénal des affaires, Droit économique, Concurrence et Distribution, Restructuring…) et ses partenaires à l'international, avec une approche transversale dans les secteurs à forte réglementation (banque-assurance, construction, TMT, énergies renouvelables, sciences de la vie…) pour proposer des stratégies innovantes, accompagner et conseiller les entreprises à toutes les étapes de leur évolution et de leur développement.

Biographies

Amélie Pinçon est associée, avocate au barreau de Paris depuis 2005, titulaire du Master II droit immobilier et de la construction de l'Université Paris II - Panthéon Assas et du Master II Droit de l'environnement des Universités Paris I Sorbonne et Paris II Panthéon Assas. Avant de rejoindre Altana, Amélie Pinçon était associée du cabinet Simon Associés (2016-2020). Elle a débuté sa carrière chez Lefèvre Pelletier & Associés (2005-2007), a ensuite collaboré au sein du cabinet Frêche & Associés (2007-2008) avant de rejoindre Reinhart Marville Torre (2008-2009). Elle a ensuite participé en qualité d'associée à la création du cabinet Carakters en 2009. Amélie Pinçon est également Présidente de l'association des anciens du Master II droit immobilier et de la construction (AJEDIM ASSAS).

Sarah Gillet est avocate au barreau de Paris depuis décembre 2018 et titulaire d'un Master 2 - Contentieux interne et international. Avant de rejoindre Altana, Sarah Gillet était collaboratrice dans l'équipe d'Amélie Pinçon au sein du cabinet Simon et associés.

Avant de rejoindre Altana, Élise Kosman a notamment collaboré avec Amélie Pinçon au sein des équipes de Simon Associés (2016- 2020) et de Carakters (2013-2016), après une première collaboration chez Delvolvé Suay Poniatowski (2011-2013). Elle est avocate au barreau de Paris depuis 201, titulaire d'un Master II Droit européen et international des affaires (Université Paris Dauphine) et d'un Master I Droit des affaires (Université Paris Dauphine).

Eléa Legrain est avocate au barreau de Paris depuis 2019 et diplômée d'un Master 2 Droit du patrimoine approfondi » de l'Université Paris I - Panthéon Sorbonne. Avant de rejoindre Altana, Eléa Legrain était collaboratrice dans l'équipe d'Amélie Pinçon au sein du cabinet Simon Associés.

Enfin, Gowthamy Vivekananthan est avocate au barreau de Paris depuis janvier 2018 et titulaire d'un Master II Pratiques juridiques et judiciaire de l'Université de Montpellier. Avant de rejoindre Altana, elle était collaboratrice dans l'équipe d'Amélie Pinçon au sein du cabinet Simon Associés, après une première collaboration chez Duval-Stalla (2018- 2020).