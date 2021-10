ALTANA crée un pôle de Droit Fiscal

A travers la création de ce pôle, Altana intègre en interne le Droit fiscal, matière fondamentale qui se trouvait déjà au cœur de sa pratique. Altana entend ainsi offrir à ses clients l'une des équipes les plus complètes et les plus expérimentées du marché dans tous les domaines du droit des affaires. L'équipe Droit Fiscal d'Altana, qui envisage de s'étoffer rapidement par de nouveaux recrutements, sera amenée à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des 80 avocats et juristes qui composent les pôles d'expertise du cabinet (Corporate M&A, Construction, IP & Digital, Social, Pénal des affaires, Concurrence et Distribution…) pour proposer des stratégies innovantes, accompagner et conseiller les entreprises à toutes les étapes de leur évolution et de leur développement.

Biographies

Philippe de Saint-Bauzel est diplômé de l'Université Panthéon-Sorbonne (DESS de droit des affaires et fiscalité,1991). Avocat au barreau de Paris depuis 1995, il conseille ses clients français et internationaux, principalement des acteurs des secteurs des sciences de la vie, de la distribution, des services, de l'industrie lourde et du luxe sur tous les aspects de leurs problématiques quotidiennes et plus particulièrement sur la structuration de leurs acquisitions et l'optimisation de leurs réorganisations post acquisitions. Philippe de Saint-Bauzel accompagne ses clients lors de contentieux fiscaux (qu'il considère comme un outil de gestion de la stratégie fiscale de l'entreprise) tout le long de la procédure précontentieuse et contentieuse, dans leurs différends avec l'administration fiscale. Il dispose d'une expertise forte dans la gestion et le suivi des prix de transfert de ses clients, il s'agit, selon lui, d'un point central de discussion avec le fisc au sein des groupes internationaux. Avant de rejoindre Altana, il a notamment été associé du cabinet américain Squire Patton Boggs pendant près de 18 ans et des cabinets Fidal, PWC et EY Law.

Stéphanie Nègre est avocate au barreau de Paris depuis 2008. Elle est diplômée du Master professionnel « Fiscalité de l'Entreprise » de l'Université Paris Dauphine et du « Legal Law Master in International Business Law » de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni). Stéphanie Nègre intervient auprès de groupes fiscaux multinationaux sur des problématiques fiscales françaises et internationales (fiscalité courante, intégration fiscale, restructuration, etc.) et sur l'assistance aux contrôles fiscaux. Elle bénéficie également d'une forte expérience sur toutes les questions relatives aux prix de transfert (documentation générale, négociation avec les autorités fiscales, assistance au contrôle fiscal). Avant de rejoindre Altana, Stéphanie Nègre était collaboratrice au sein du cabinet Squire Patton Boggs. Auparavant, elle a été collaboratrice du cabinet PWC.