Altana conseille OHM Games dans le cadre de sa cession à Voodoo

Fondé en 2018, OHM Games a connu de grands succès avec certains jeux restés plusieurs mois numéro #1 sur les plateformes de téléchargements mobiles (Knock Balls, Push'em All, Knock'em All, Bullet Rush et Shortcut Run), totalisant un peu plus de 260 millions de téléchargements dans le monde. Cette acquisition permet de renforcer le partenariat existant entre Voodoo et OHM Games et de consolider leur présence sur le marché de l'hyper casual pour continuer à croître et fournir aux utilisateurs du monde entier des jeux toujours plus attractifs. Au travers de cette opération, Altana démontre une nouvelle fois son savoir-faire sur les opérations de cessions stratégiques, ainsi que son expertise dans le secteur des nouvelles technologies et de l'industrie du jeu vidéo.

Conseils de l'opération

OHM Games était conseillé par l'équipe d'Altana, pilotée par Fabien Pouchot (avocat associé) et Vincent Guilaine (avocat collaborateur) sur les aspects M&A, ainsi que par Jean-Guy de Ruffray (avocat associé) et Camille Raclet (avocate collaboratrice) sur les aspects de propriété intellectuelle. Keels Avocats, représenté par Hélène Leclère (avocate associée), est intervenu sur les aspects fiscaux de l'opération.

Voodoo était conseillé par l'équipe de Jeausserand Audouard, pilotée par Erwan Bordet (avocat associé) et Camille Nouhaud (avocate collaboratrice) sur les aspects M&A, et Carole Furst (counsel) sur les aspects fiscaux.