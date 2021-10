Altana conseille Mutares dans le cadre de l'acquisition de La Rochette

La Rochette, qui emploie près de 300 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 120M€ en 2020, fabrique et commercialise des emballages et des boîtes pliantes destinés principalement aux industries de la santé et de l'alimentaire. Cette acquisition permet à Mutares de renforcer son expertise sectorielle et de compléter son portefeuille de participations dans l'industrie du papier, qui comptait déjà Cenpa et keeeper Stotzheim.

Après Lapeyre, Carglass et Primetals, cette acquisition est déjà la quatrième opération en l'espace de quelques mois pour l'investisseur allemand.

Avec une dizaine de participations, la France est le deuxième pays le plus important dans le portefeuille de Mutares.

A travers cette opération, Altana s'illustre une nouvelle fois en matière d'opérations stratégiques pour le compte d'acteurs internationaux.

Les conseils dans cette opération

Mutares était conseillé par

Altana

Fabien Pouchot, associé, Vincent Guilaine et Eléonore Vucher-Bondet (M&A)

Jean-Guy de Ruffray, associé, et Camille Raclet (propriété intellectuelle),

Mickaël d'Allende, associé (droit social)

Bentam

Guillaume Ansaloni, associé (financement),

Sekri Valentin Zerrouk avec Thomas Verdeil, associé, et Mathieu Michno (droit fiscal) ;

Reno de Medici était conseillé par Jones Day

Audrey Bontemps, associée, et Adrien Starck (M&A)

Jean-Michel Bobillo, associé (droit social)

Armelle Sandrin-Deforge, of counsel (activités réglementées/environnement)

Eileen Lagathu, counsel, et Victor Viaud (concurrence)

Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison (droit fiscal),

Sophie Chevallier, associée, et Edouard Montesinos Petit (marchés financiers).