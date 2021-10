Altana conseille La Poste pour l'acquisition d'Openvalue

Après l'acquisition en 2016 de la société Probayes spécialisée dans le domaine de l'IA, La Poste entend devenir un acteur de référence en matière de conseil en IA en créant un pôle de plus de 150 experts pour des projets complexes et multi-sectoriels intégrant des processus de machine learning, de deep learning, de reconnaissance de langage naturel ou encore de computer vision.

Cette acquisition traduit l'utilisation par La Poste de l'IA en cohérence avec son plan de développement “La Poste 2030, engagée pour vous” ayant comme axe principal le numérique comme levier de croissance.

L'acquisition d'Openvalue permet ainsi à La Poste de trouver un partenaire partageant des valeurs communes d'éthique et de souveraineté technologique.

A l'occasion de cette opération, Altana montre une nouvelle fois encore son expertise dans le cadre d'opérations stratégiques pour des entreprises de premier plan notamment dans le secteur des nouvelles technologies et plus particulièrement dans celui de l'Intelligence Artificielle.

Les conseils dans cette opération

Le Groupe La Poste était conseillé par

Altana

L'équipe d'Altana, qui accompagne La Poste dans cette opération, est de nouveau pilotée par Bruno Nogueiro (avocat associé - M&A).

Elle est composée de :

Arthur Boutemy (avocat) et de Vincent Guilaine (avocat) en M&A,

Jean-Guy de Ruffray (avocat associé) et d'Elsa Chetrit (avocat) pour les aspects de propriété intellectuelle et de traitement des données personnelles,

Marie Hindré (avocat associé) et de Lucie Giret (Counsel) sur les aspects de droit des contrats ;

Philippe Goossens (avocat associé), de Laetitia Daage (Counsel) et d'Ines Germain (avocat) pour les aspects d'éthique et compliance.

Cazals Manzo Pichot Saint Quentin

Avec Thomas Cazals (avocat associé) et Bertrand de Saint Quentin (avocat associé) et de Julie Deschênes (avocat) sur les aspects fiscaux de l'opération

Openvalue était conseillé par

Gaftarnik Lévi Le Douarin

Avec Mickaël Lévi (associé), Sarah Mobtahij (avocate) pour les aspects de M&A

Keels Avocats

Laurent Partouche (associé) pour les aspects de droit fiscal