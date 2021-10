Altana annonce la nomination de quatre Counsels

Cette distinction est la reconnaissance par les Associés d'Altana de leur compétence technique, leurs qualités relationnelles avec les clients comme avec les partenaires, leur capacité à travailler en mode projets en équipe transverse et leur aptitude à encadrer des collaborateurs plus jeunes. Altana continue ainsi de promouvoir ses talents et poursuit le développement de ses expertises, pour offrir le meilleur de ses services aux clients du cabinet.

Laura Beserman

Avocate au barreau de Paris depuis 2013, Laura Beserman a suivi la formation du Mastère Spécialisé ESSEC - Droit des Affaires Internationales et Management. Avant de rejoindre Altana en 2015, elle a collaboré au sein du département Droit social du cabinet Lex2b et du cabinet Franklin. Elle intervient sur l'ensemble des questions relatives au Droit social auprès de clients français et étrangers, aussi bien en conseil qu'en contentieux. Elle traite notamment de dossiers de transferts d'entreprises et de licenciements collectifs, ainsi que des problématiques liées à la durée du travail, aux instances représentatives du personnel et à l'épargne salariale. Elle a également une expertise particulière liée aux entreprises en difficulté et travaille en étroite collaboration avec les équipes M&A et Restructuring d'Altana.

Delphine Lapilonne

Admise au Barreau de Paris en 2011, Delphine Lapilonne a rejoint Altana en 2017, après avoir exercé chez Hogan Lovells et Reed Smith. Elle intervient en contentieux commercial, plus particulièrement sur des problématiques de responsabilité du fait des produits défectueux. Elle accompagne des industriels, notamment dans le secteur pharmaceutique, dans le cadre de contentieux complexes devant les juridictions civiles, commerciales, administratives et pénales. Elle a développé une expertise spécifique en contentieux de masse et d'action de groupe. Elle intervient également dans la gestion et la coordination de contentieux multi-juridictionnels.

Géraldine Malfait

Admise au Barreau de New York en 2010 et au Barreau de Paris en 2012, Géraldine Malfaita rejoint Altana en 2014, après une collaboration au sein des cabinets Heenan Blaikie et Carreras, Barsikian, Robertson & Associés. Elle exerce en Corporate - M&A, accompagne des investisseurs et des grandes entreprises françaises et internationales dans le cadre de leurs opérations de fusions-acquisitions nationales et multi-juridictionnelles et traite notamment d'opérations de haut de bilan, que ce soit en matière de croissance externe (acquisitions ou cessions de titres ou d'actifs), de joint-ventures ou d'émissions de titres. Elle intervient également sur des opérations de restructuration de groupes, spin-off ou encore fusions nationales et transfrontalières. Elle est notamment intervenue sur plusieurs opérations dans le secteur des énergies renouvelables.

Gildas Robert

Admis au barreau de Paris en 2012, Gildas Robert est diplômé du programme Grande Ecole de l'ESSEC et titulaire d'un Master 2 en droit pénal financier (Université de Cergy-Pontoise). Gildas a de plus été chargé d'enseignement en procédure pénale à l'Université de Cergy-Pontoise. Après une première collaboration au sein du cabinet Gide, il a rejoint Altana en 2013. Il intervient en Droit Pénal des affaires, majoritairement en contentieux dans des dossiers de droit pénal du travail et de droit pénal financier. Il accompagne une clientèle française et étrangère essentiellement composée d'industriels pour les assister à tous les stades de la procédure ainsi que dans le cadre de leur gestion de crise et de communication. Il dispose en outre d'une expertise spécifique en droit pénal de l'environnement et en matière de problématiques pénales liées aux droits humains.