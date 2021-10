Altana annonce la nomination de deux counsels

Cécile Panien-Ferouelle exerce en Droit Public et notamment en Droit de l'urbanisme. Elle intervient particulièrement dans l'accompagnement de promoteurs et de groupes hôteliers dans le développement d'opérations immobilières complexes. Avocate au barreau de Paris depuis 2011, elle exerce au sein du cabinet Altana depuis sa prestation de serment. Elle est titulaire d'un Master 2 professionnel de droit des contentieux publics (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

Sa nomination traduit la volonté des associés d'Altana d'accélérer le développement du Droit de l'Urbanisme, afin de répondre aux nouveaux besoins de leurs clients sur l'ensemble des problématiques et enjeux inhérents au Droit de la construction.

Benjamin Dors intervient sur des contentieux complexes de droit des affaires, impliquant aussi bien des problématiques civiles et commerciales que des aspects de droit pénal des affaires. Il représente des sociétés françaises et internationales ainsi que leurs dirigeants, dans le cadre de litiges nationaux et transnationaux, et intervient régulièrement devant les juridictions judiciaires et arbitrales, ainsi que devant les autorités répressives et administratives. Admis aux Barreaux de Paris (2012) et de New York (2011), il est titulaire d'un Master 2 droit du commerce international (Université Montpellier I) et d'un LL.M. (University of Florida – G. Levin College of Law).

Après une collaboration aux Etats-Unis au sein du cabinet Zuckerman Spaeder LLP, puis en France au sein des cabinets Bersay & Associés et Veil Jourde, Benjamin a rejoint Altana en 2018.

Altana continue ainsi de promouvoir ses talents et poursuit le développement de ses expertises, au service des clients du cabinet.