Altana accompagne la cession de Retis Solutions au groupe Novarc

Acteur historique sur le marché des matériels destinés à la distribution d'énergie basse et moyenne tension, le groupe Retis Solutions accompagne en France et à l'international les principaux groupes français présents dans la distribution d'énergie, les réseaux télécoms et le ferroviaire.

Organisé autour de deux sites de production, Afelec basé à Saint-Sulpice-la-Pointe (81) et Dervieux basé à Echirolles (38), le groupe Retis Solutions conçoit, fabrique et commercialise des supports métalliques et accessoires destinés aux réseaux de transports d'énergie, des accessoires de fixation, des supports et ferrures métalliques pour les réseaux ferroviaires, métro et tramway, et est également présent depuis les années 2000 sur le marché de la téléphonie mobile par la conception, fabrication et installation de pylônes et accessoires.

Accompagné d'une équipe de 145 salariés, le groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de plus de 36 M€, et bénéficie de forts potentiels de développement sur les années à venir :

renouvellement et remise à niveau des infrastructures (énergie, ferroviaire), déploiement des réseaux télécoms, notamment via le développement de la 4G, la future 5G et les technologies suivantes.

Altana a assisté les dirigeants-actionnaires du groupe Retis dans leur projet de cession au groupe Novarc, acteur spécialisé dans la fabrication et commercialisation d'équipements de

sécurité et de protection individuelle pour l'industrie électrique (pôle Energy), ainsi que dans la commercialisation de produits d'entretien automobile (pôle Motion & Industry).

A travers cette opération Altana démontre une nouvelle fois son expertise pour accompagner ses clients dans leurs opérations stratégiques.

L'équipe projet d'Altana qui a accompagné les cédants dans cette opération était pilotée par Bruno Nogueiro, avocat associé Corporate M&A, elle est composée d'Arthur Boutemy et

Léonie Bontoux, avocats en Corporate M&A.

Le cabinet LAMY LEXEL (Michel Masoero, Julie THOMAS, Loussiné Kara hissarlian) a accompagné le groupe Novarc.