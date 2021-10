Altana accompagne la cession de MC2 Technologies

Les ventes de drones ont connu une croissance exponentielle ces dernières années. Utilisés à mauvais escient, ces engins représentent des menaces de plus en plus sérieuses contre lesquels tant les Etats que les acteurs privés doivent pouvoir se protéger. C'est notamment sur la neutralisation de ces appareils que se positionne la société MC2 Technologies, spécialiste des technologies hyperfréquences.

Les clients d'Altana ont accompagné le développement et la croissance de MC2 Technologies sur les 6 dernières années, lui permettant de prendre position sur un segment du marché de la haute technologie extrêmement porteur.

La majorité du capital est prise par le fonds Andera Partners et Bpifrance, qui deviennent majoritaires, au côté des fondateurs ayant fait le choix de réinvestir.

Fondée en 2004, MC2 Technologies est devenu au cours de ces dernières années un acteur majeur du marché de la lutte anti-drones et de la détection d'objets cachés. Ses radars, brouilleurs de drones, et caméras passives sont utilisés par les forces de police et l'armée, tant en France qu'à l'étranger. L'entreprise a été citée parmi les « Champions de la croissance 2021 » par le magazine Les Echos.

L'équipe projet d'Altana ayant accompagné les cédants dans cette opération est composée de Jean-Nicolas Soret, avocat associé corporate M&A, d'Arthur Boutemy avocat en corporate M&A, de Philippe de Saint-Bauzel, avocat associé en droit fiscal et Stéphanie Nègre, counsel droit fiscal. Le savoir-faire de ces équipes s'est avéré essentiel compte-tenu du caractère sensible de l'activité de MC2 Technologies.