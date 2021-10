Alstom va fournir le matériel roulant de la ligne 18

Le marché inclut également la réalisation des automatismes de conduite et commandes centralisées, la prestation d’intégrateur général pour la gestion des essais, ainsi que la fourniture des équipements industriels de maintenance des trains. Le contrat s’élève à 400 millions d’euros pour le développement et la fourniture d’un maximum de 37 rames et des postes de commandes centralisées de la ligne et de ses 10 gares et stations.

Île-de-France Mobilités finance l’ensemble des dépenses relatives au matériel roulant voyageurs et ses équipements embarqués. La Société du Grand Paris prend en charge la réalisation des automatismes de conduite et commandes centralisées. Ces métros peuvent circuler jusqu’à 100 km/h en mode automatique, sans conducteur. Les premières rames sortiront d’usine dès 2024. Ces équipements seront mis à disposition du futur opérateur choisi par Île-de-France Mobilités qui disposera ainsi de métros automatiques de nouvelle génération.