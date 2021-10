Alsace Champs-Elysées : le retour…

La réouverture de cette « nouvelle » Alsace est forcément un événement pour tous ceux qui fréquentaient assidument le vaisseau amiral des Champs-Elysées. Comme le souligne Pascal Brun, président du directoire du Groupe Frères Blanc, « le lieu se devait d’être à l’image de l’esprit contemporain qui règne désormais sur cette avenue. »



600 m2 tout en transparence



La métamorphose concerne d’abord une totale redistribution des volumes intérieurs, répartis en rez-de-chaussée et au premier étage, sans oublier la vaste contre terrasse installée sur le longe des Champs-Elysées. De son côté, le décor, tout en élégance, allie tradition alsacienne et esprit contemporain, à grand renfort de matériaux nobles… Harmonies de brun, de rouge et de gris métallique, revêtements en bouleau teinté, parquets, épaisse moquette rouge, tables en chêne… Une horloge monumentale s’impose, réplique de celle de la cathédrale de Strasbourg ; une symbolique forte pour cette brasserie qui ne ferme jamais.

La carte, associant le meilleur de la gastronomie alsacienne est l’œuvre conjointe de Bernard Leprince, le chef des chefs du groupe, et Patrick Ortega, chef de l’Alsace depuis 2005. AU nombre de leurs best sellers, le banc d’huîtres, les crustacés, la marée, la Tarte à l’oignon, la Terrine de canard du Riesling, l’incontournable Choucroute « Maison d’Alsace », le Baekeoffe, les viandes, les grillades, le Strudel aux pommes… Belle sélection de vins d’Alsace –Gustave Lorentz, Klipfel…