Allo Impôt : du 17 au 25 mai

Pour la 8e année consécutive, l'Ordre des experts-comptables mobilise ses membres pour aider gratuitement les contribuables à remplir leur déclaration de revenus, notamment pour anticiper au mieux le prélèvement de l'impôt à la source, réforme complexe dans sa mise en œuvre.

Du 17 au 25 mai, hors week-end et lundi de Pentecôte, les contribuables pourront appeler le 0 8000 65432 en toute confidentialité le numéro vert, de 9h à 18h, pour bénéficier en direct de l'assistance individuelle et gratuite d'un expert-comptable pour remplir leur déclaration. Des nocturnes sont proposées les mardi 22 et jeudi 24 mai jusqu'à 21h.

Pour les contribuables franciliens, les experts-comptables proposent également des consultations individuelles, gratuites et sans rendez-vous, au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, 19 rue Cognacq-Jay, dans le 7e arrondissement.

Les conseils régionaux de l'Ordre, partenaires de l'opération, proposent également des consultations gratuites. Les conditions propres à chaque région (lieu, dates, horaires de permanences…) sont disponibles sur le site internet : www.allo-impot.fr.

Le prélèvement à la source en vedette

En raison de la mise en place du prélèvement à la source, la loi prévoit que l'année 2018 sera fiscalement une année “blanche”.

La période déclarative est le moment idéal pour comprendre en quoi consiste cette année blanche.

Les experts-comptables mobilisés pour l'opération Allo Impôt guideront les contribuables à travers cette déclaration 2018.