Allo Impôt 2021 : les experts-comptables mobilisés auprès des contribuables du 25 au 28 mai

Cette année encore, les experts-comptables se mettent au service des contribuables avant la date limite de dépôt des déclarations de revenus en répondant gratuitement à toutes leurs questions, notamment sur les nouveautés fiscales liées à la crise sanitaire, via le numéro vert 0 8000 65432 et le site internet Allo-impot.fr.

Ainsi, du mardi 25 au vendredi 28 mai, de 9h à 18h sans interruption les contribuables de toute la France pourront appeler en toute confidentialité ce numéro et bénéficier en direct de l'assistance gratuite d'un expert-comptable pour remplir leur déclaration d'impôt. Des consultations nocturnes seront également proposées les mardi 25 et jeudi 27 mai jusqu'à 21h. Ils pourront également se rendre sur le site internet dédié, pour s'informer des nouveautés fiscales et des problématiques courantes. Ils y trouveront, dès le 25 mai, les grandes nouveautés fiscales 2021 et une foire aux questions (FAQ).

"Chaque année, avec l'opération Allo Impôt, la profession fait la démonstration qu'elle est aussi engagée auprès du grand public", souligne Lionel Canesi, président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables.

Nouveautés fiscales 2021 liées à la Covid

En 2021, l'exonération des allocations versées par l'employeur dans le cadre du télétravail se fait dans la limite de 2,50 € par jour de travail et de 550 € annuellement, les heures supplémentaires réalisées en 2020 sont exonérées d'impôts et les bailleurs bénéficient d'une mesure dérogatoire afin de les inciter à consentir des abandons de loyers.

Par ailleurs, la validation de la déclaration pour les contribuables ayant déclaré l'année dernière une naissance, une adoption ou le recueil d'un enfant mineur est automatique, la déclaration doit être complétée s'agissant des pensions alimentaires ou des revenus fonciers et la déclaration sociale des indépendants (DSI) est supprimée. Parmi les autres changements notables, les sommes rachetées sur les contrats Madelin par les travailleurs indépendants sont exonérées à hauteur de 2 000 euros, le dispositif d'étalement sur 4 ans applicable aux primes pour le départ à la retraite est supprimé, l'instauration d'un barème spécifique pour les véhicules électriques et la réduction d'impôts au taux de 75% au titre de dons au profit d'organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique.

"Depuis plus de 10 ans déjà, les experts-comptables sont investis dans cette opération citoyenne dont nous sommes tous très fiers. Aussi, cette année plus que jamais, dans ce contexte de crise sanitaire qui persiste depuis un an déjà, les confrères se mobilisent afin d'aider gratuitement les contribuables à s'adapter aux différentes réformes fiscales touchant leurs déclarations", ajoute Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France.