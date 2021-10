Allô Impôt 2020 : les experts-comptables vous aident à remplir votre déclaration

Les experts-comptables restent toujours autant mobilisés et au service des contribuables avant la date limite de dépôt des déclarations de revenus. Du 26 mai au 3 juin, les professionnels répondront en direct aux questions des particuliers via un numéro vert, un site web ainsi qu'au travers d'émissions live et interactives sur YouTube.

Un numéro vert pour un accompagnement en direct

Dès le 3 juin, de 8h à 19h, les contribuables pourront appeler en toute confidentialité le 0800 065 432 et bénéficier en direct de l'assistance gratuite d'un expert-comptable pour remplir leur déclaration.

Parallèlement aux questions habituelles liées aux régimes matrimoniaux, au rattachement des enfants, aux rémunérations de stages ou encore aux crédits d'impôts, cette année, les experts-comptables aborderont de nouveaux thèmes. Parmi eux, les modalités déclaratives simplifiées, la déclaration de revenus automatique pour tous ceux qui ont été taxés sur les revenus 2018 et qui n'ont pas signalé en 2019 une modification de leur foyer fiscal ou de la typologie de leurs revenus, l'indication ou la rectification des montants du PAS prélevés ou restitués en 2019 mais également la déduction des charges mises en place pour la détermination du revenu net foncier imposable, le crédit d'impôt complémentaire (CIMR) pour les travailleurs indépendants et les dirigeants, la déclaration de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que la déclaration des cotisations versées sur les nouveaux plans d'épargne retraite (PER).

Émissions interactives en live

Les 28 et 29 mai et le 2 juin, les professionnels préciseront les points capitaux de la déclaration 2020 et répondront en direct aux questions des contribuables lors d'émissions interactives en live sur la chaîne YouTube @CROECPARIS.

Jeudi 28 mai, à 18h, Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France animera un live dans lequel il abordera les principales nouveautés fiscales de la campagne 2020 dont les réductions d'impôt et le crédit d'impôt, la situation familiale et les modalités déclaratives et les revenus des non-résidents.

Vendredi 29 mai, à 13h, Patrick Bordas, vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables, abordera les revenus d'activités ou assimilés : TS, rentes et pensions, revenus professionnels, dirigeants.

Enfin, mardi 2 juin, à 18h, Virginie Roitman, présidente de la commission du Tableau de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France, s'exprimera sur les revenus du patrimoine : RM, RF, SCI, locations meublés et IFI.

Toutes les infos sur le site internet

Dès le mardi 26 mars, les contribuables pourront retrouver les nouveautés fiscales de l‘année 2020, une foire aux questions (FAQ) les plus récurrentes, retrouver les replays des émissions ainsi que poser leurs questions sur le site allo-impot.fr, grâce à un formulaire en ligne. Les experts-comptables y répondront lors des émissions proposées sur Youtube les 28, 29 mai et 2 juin.

« Les experts-comptables se mobilisent à nouveau cette année pour accompagner les contribuables à remplir leur déclaration de revenus. Cette année revêt une dimension particulière car en cette période inédite provoquée par la crise sanitaire, les experts-comptables sauront être au chevet des contribuables comme ils ont su être en première ligne pour répondre aux nombreuses interrogations des entreprises. Avec Allo Impôt, les experts-comptables réaffirment leur ambition d'être un conseil qui compte. », s'exprime Charles-René Tandé, président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

« En pleine crise sanitaire et économique, les experts-comptables se mobilisent à nouveau cette année pour accompagner les contribuables à compléter leurs feuilles d'impôt. Après avoir répondu gratuitement aux questions et aux inquiétudes des entreprises durant les deux mois de confinement, les professionnels du chiffre se sont portés volontaires pour aider les particuliers à remplir leur déclaration de revenus 2019. Avec l'opération Allo Impôt, les experts-comptables sont, une fois encore, au cœur de la vie quotidienne des français et de l'économie. », ajoute Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables Paris Ile-de-France.