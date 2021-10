Allen & Overy Paris poursuit son développement stratégique en cooptant trois nouveaux Counsels

Allen & Overy Paris, acteur incontournable de la scène internationale du droit des affaires et conseil auprès de ses clients depuis plus de 20 ans, annonce la cooptation de trois nouveaux Counsels : Amine Bourabiat au sein du département Banque et Finance, Jules Lecoeur et Anne-Caroline Payelle, au sein du département Fusions et Acquisitions.

Ces nominations illustrent la volonté d'Allen & Overy de poursuivre sa dynamique de cooptation en interne et de renforcer encore davantage la pluralité de ses expertises, afin d'assurer un accompagnement à haute valeur ajoutée adapté aux nouveaux enjeux de ses clients.

En développant son pôle dédié au financement de projets, PPP et financement d'acquisition ainsi que son pôle dédié aux opérations de fusions- acquisitions, joint-ventures et private equity, dans la sphère immobilière, ainsi que dans les secteurs des biens de consommation, des fintechs, des TMT, du private banking et des sciences de la vie, le bureau parisien d'Allen & Overy conforte ses expertises dans des domaines stratégiques du droit des affaires.

Biographies

Amine Bourabiat, 37 ans, est spécialisé en Banque / Finance dans la région EMEA et dispose d'une large expérience en financement de projets, PPP et financement d'acquisition. Il conseille à la fois les sponsors et les prêteurs et a une expérience significative dans le domaine du financement d'acquisition dans le secteur des infrastructures et le crédit-export. Il est également reconnu pour son expertise OHADA.

Jules Lecoeur, 34 ans, est avocat au barreau de Paris depuis 2012 et a débuté sa carrière en 2011 en rejoignant Allen & Overy au sein du département Corporate. Il intervient principalement dans le cadre d'opérations de fusions-acquisitions et de private equity et a développé une expertise particulière en matière d'opérations de Leveraged Buy-Out (LBO) et de management package. Il accompagne des fonds et sociétés d'investissement dans le cadre de l'acquisition ou de la cession de participations dans des sociétés non-cotées, en France et à l'international.

Anne-Caroline Payelle, 33 ans, est avocate au Barreau de Paris depuis 2011 et a rejoint Allen & Overy en 2011. Anne-Caroline Payelle intervient principalement sur des opérations de fusions-acquisitions, de mise en place de partenariat et joint- venture, ainsi que sur des opérations boursières. Elle accompagne des sociétés cotées et non-cotées, des fonds d'investissement et des institutions financières en France et à l'international. Elle a développé une expertise particulière dans les secteurs de l'immobilier, des biens de consommation et du private banking et est intervenue ces dernières années sur des opérations de premier plan dans ces secteurs.