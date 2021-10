Allen & Overy Paris poursuit sa croissance en cooptant 4 nouveaux counsels

Ces cooptations s'inscrivent dans une stratégie globale de renforcement du cabinet, avec l'annonce de la promotion interne de 39 counsels, dont 16 femmes, à travers les différents bureaux d'Allen & Overy dans le monde. Au niveau mondial, 30 nouveaux associés ont également été nommés.

Fort de ces nouvelles promotions, Allen & Overy conforte en France sa palette d'expertises dans des domaines clés du droit des affaires, notamment les opérations de restructuration d'entreprises et les litiges individuels et collectifs, le droit pénal des affaires et le contentieux commercial, les financements structurés et la titrisation, ainsi que la réglementation des secteurs de l'énergie, de l'environnement et du spatial.

« Ces promotions sont avant tout la reconnaissance des grandes qualités professionnelles de nos 4 avocats et l'aboutissement de parcours remarquables depuis leur arrivée au sein d'Allen & Overy, parfaitement en adéquation avec notre stratégie et nos valeurs. Ces cooptations dans des secteurs du droit des affaires à forts enjeux stratégiques nous permettent de renforcer notre offre complète de services, après une année particulière à fort impact sur l'activité de nos clients», analyse Hervé Ekué, managing partner d'Allen & Overy Paris.

Biographies :

Susan Ekrami est titulaire d'un Master 2 en droit commercial international (2006) et d'un diplôme d'études supérieures en droit des affaires à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne (2005). Elle a été admise au Barreau de Paris en 2010. Avant d'intégrer le département Droit Social du cabinet Allen & Overy à Paris (2014), Susan a travaillé en tant que collaboratrice au sein du cabinet Flichy Grangé Avocats (2009 - 2013), puis chez Jackson Lewis à New-York (2013).

Susan accompagne en France des groupes internationaux dans le cadre d'opérations de restructuration (avec ou sans plan social), de litiges individuels et collectifs sensibles, ainsi que dans le cadre de procédures de consultation du Comité Social et Economique (CSE) en cas de fusion, d'acquisition, de cession d'activité ou de changement de structure d'entreprise. Elle conseille également ses clients sur des questions complexes liées à l'emploi en France (temps de travail, régime de rémunération des dirigeants, plans d'intéressement et de participation etc.). Susan rédige régulièrement des articles autour des thématiques liées à l'emploi en France, notamment pour la revue européenne EELC « European Employment Law Cases » et le blog Allen & Overy Employment Talk.

Paul Fortin, 35 ans, est titulaire d'un Master en Affaires Publiques de Sciences Po Paris (2008) ainsi que d'un Master en Droit Public de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2009) et d'un Master en Économie des Politiques Publiques co-organisé par l'École Polytechnique, Sciences Po et l'ENSAE (2010). Il a été admis au Barreau de Paris en 2012. Paul a rejoint le cabinet De Pardieu Brocas Maffei en qualité de collaborateur (2012 - 2013), puis a exercé à son compte entre 2013 et 2016 avant d'intégrer le département Contentieux d'Allen & Overy Paris en 2016. Il a été élu Premier Secrétaire de la Conférence des avocats du Barreau de Paris en 2014.

Paul conseille et défend ses clients sur un large éventail de contentieux complexes en matière pénale. Il assiste ses clients à toutes les phases de la procédure (garde à vue, enquête, instruction, juridictions de jugement), et plaide régulièrement devant toutes les juridictions françaises (tribunal correctionnel, cour d'assises). Paul intervient également en contentieux commercial.

Caroline Marion est diplômée d'HEC (2002) et d'un DESS Droit des Affaires à l'Université Jean Monnet, Paris-Sud (2002). Elle a été admise au Barreau de Paris en 2006. Elle débute sa carrière en qualité de collaboratrice M&A au sein du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher Paris avant d'intégrer Allen & Overy Paris (2007 - 2010). Caroline rejoint Freshfields Bruckhaus Deringer Paris pendant quelques années avant de rejoindre à nouveau Allen & Overy (2014), où elle intègre le département Banque et Finance.

Spécialisée en financements structurés, titrisation et affacturage, Caroline accompagne les initiateurs et arrangeurs sur des transactions domestiques et multi-juridictionnelles. Elle travaille sur un large panel de classes d'actifs (dont les créances commerciales, les prêts et crédits-bails automobiles, les crédits immobiliers, les NPLs, les créances fiscales et les créances d'affacturage) et de structures de financement (titrisations ABCP et non-ABCP, placées ou retenues, cessions-escomptes, opérations de refinancement, prêts sur actifs (assets based lending) et prêts garantis). Sa pratique comprend également le conseil de grandes banques sur leurs programmes d'obligations sécurisées. Elle a été classée Rising Star par The Legal 500 dans la catégorie Dérivés et Financements Structurés en 2020.

Arthur Sauzay, 36 ans, est diplômé d'un Master en Affaires Publiques à Sciences Po Paris (2007) et d'un Master en Droit Public des Affaires à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (2010). Il a été admis au Barreau de Paris en 2011 et a rejoint la même année le département Droit Public et Droit de l'Environnement d'Allen & Overy Paris.

Arthur a développé une expertise sur les enjeux de droit de l'environnement ainsi que sur la réglementation de certains secteurs, tels que l'énergie et le spatial. Il conseille ses clients dans leurs relations avec les autorités et les assiste en contentieux administratif, devant les juridictions nationales et européennes, ainsi que devant les autorités administratives indépendantes. Arthur intervient notamment à ce titre en matière de litiges environnementaux et climatiques, et conseille ses clients sur leurs stratégies de développement durable et ESG. Il est également actif dans le cadre de fusions-acquisitions complexes, nécessitant une forte expertise réglementaire et environnementale. Arthur est expert sur les questions spatiales auprès de l'Institut Montaigne. Il a été classé cette année Rising Star par The Legal 500 dans la catégorie Environnement.