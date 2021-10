Allen & Overy coopte trois associés en droit des affaires

Le cabinet international d'avocats d'affaire Allen & Overy annonce la cooptation en qualité d'associés de Dan Benguigui, Caroline Delavet et Olivier Picquerey, trois experts en contentieux bancaire et financier, financement et organisation d'entreprise.

Allen & Overy se positionne comme conseil juridique et stratégique de premier plan sur la place parisienne et confirme la pérennité de son modèle de développement unique, combinant à son réseau international la polyvalence et la profondeur de ses expertises locales, pierre angulaire d'un accompagnement premium à 360° de sa clientèle.

Désormais fort de 36 associés, le bureau de Paris entame ainsi une nouvelle étape de son développement, afin d'épauler au mieux ses clients dans les difficultés actuelles et préparer l'après-crise.

« Nos clients traversent un contexte économique exceptionnel qui les confronte à de nouveaux enjeux majeurs. (..) Fort de ses capacités d'innovation et de son excellence technique, le rôle d'Allen & Overy sera crucial dans les mois et années à venir. Face à l'incertitude que génère la crise qui se profile, nos associés et nos équipes seront à l'œuvre pour permettre à nos clients de sécuriser leurs activités et réaliser leurs objectifs stratégiques », analyse Hervé Ekué, Managing Partner du cabinet Allen & Overy.

Biographies

Dan Benguigui, 40 ans, conduit une activité contentieuse focalisée sur le secteur bancaire et financier et intervient principalement dans le cadre de procédures règlementaires, pénales et civiles complexes. Il représente ses clients devant toutes les juridictions pénales et civiles françaises et les assiste également dans la conduite d'investigations internes, ainsi que dans le cadre d'enquêtes, de contrôles ou de procédures de sanction diligentés par les régulateurs français.

A 42 ans, l'expérience de Caroline Delavet couvre une large gamme d'opérations financières, et plus particulièrement le domaine des financements immobiliers tant domestiques que pan-européens. Elle intervient tant pour les prêteurs que pour les emprunteurs sur tout type d'actifs et est également l'une des fondatrices de l'association 17 %, réseau dédié aux femmes travaillant dans le milieu de l'immobilier.

Olivier Picquerey, 42 ans, accompagne les entreprises dans leurs changements d'organisation et la mise en œuvre de leurs stratégies RH. Il a développé une solide expertise en matière de gestion de projets collectifs complexes et est également expert des systèmes de rémunérations complémentaires (incentives) et des contentieux sociaux collectifs ou individuels.