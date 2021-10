Allen & Overy coopte 2 associés

A Paris, Allen & Overy renforce son département Banking and Finance et consolide sa place d'acteur numéro 1 en financement avec la nomination de Thomas Roy en tant qu'associé. Le cabinet déploie désormais une plateforme cross-practices forte de 13 associés et 50 collaborateurs, soit la plus importante du marché, intervenant sur l'ensemble des problématiques de financement de ses clients : fonds d'investissement, banques et institutions financières, entreprises cotées et non cotées, investisseurs financiers, etc.

Allen & Overy conforte également le positionnement de son département Corporate avec la nomination en qualité d'associé d'Olivier Thébault, qui consacre le développement de l'activité Equity Capital Markets du cabinet ces dernières années et le succès des opérations réalisées. Cette nomination permet également au bureau parisien de poursuivre le développement d'une plateforme Corporate et Equity Capital Markets, à l'heure où ses clients sont, plus que jamais, confrontés à des problématiques complexes de gouvernance et public M&A.

Hervé Ekué, Managing Partner du cabinet Allen & Overy, déclare : « Les nominations de Thomas Roy et Olivier Thébault s'inscrivent dans notre démarche stratégique pour le développement d'Allen & Overy, qui dispose à la fois d'une force de frappe sans équivalent en France sur l'ensemble des enjeux de financement, ainsi qu'une offre complète en corporate. Dans un contexte économique exceptionnel, Allen & Overy entend continuer à accompagner ses clients au plus près, en leur fournissant des solutions juridiques de premier plan. Face à leurs nombreux défis, nous restons pleinement mobilisés aux côtés de nos clients, à la fois sur leurs opérations au quotidien mais aussi pour leurs dossiers complexes et stratégiques domestiques ou multi-juridictionnels ».

Fort de ces deux promotions stratégiques qui viennent compléter la palette d'expertises du cabinet, Allen & Overy déploie ainsi en France l'équipe la plus complète du marché, pour répondre aux besoins ses clients sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques en financement, ainsi qu'en corporate.

En France, Allen & Overy se positionne comme un cabinet de premier plan et compte désormais plus de 140 avocats dont 36 associés, actifs sur l'ensemble des expertises du droit des affaires. En 2021, le cabinet ambitionne de poursuivre son développement afin de continuer à accompagner ses clients dans leurs enjeux stratégiques et préparer l'après-crise.

Allen & Overy, cabinet d'avocats d'affaires international, membre du Magic Circle, qui compte 584 associés opérant dans plus de 40 pays, continue d'affirmer sa place d'acteur leader du droit des affaires avec la nomination de 30 nouveaux associés à l'international, dont 2 au sein de son bureau parisien.

Biographies

Thomas Roy, 36 ans, est titulaire d'un Master 2 en droit des affaires internationales (Bourgogne - Dijon, 2008) et d'un LLM en droit financier international (Manchester, 2011).

Thomas a débuté sa carrière au sein du département Banque-Finance d'Hogan Lovells (2011), avant de rejoindre Allen & Overy (2014), puis d'y être nommé counsel (2019).

Spécialisé en leveraged finance, Thomas intervient côté prêteur sur des opérations de financement complexes, tant en France qu'à l'international. Il conseille depuis plus de 10 ans de grandes banques françaises et étrangères et des fonds de dette (senior ou subordonné) à tous les niveaux de la structure de capital (TLB senior, dette first lien / second lien, unitranche, mezzanine et PIK).

Thomas a également une connaissance approfondie des marchés du crédit syndiqué et conseille régulièrement les arrangeurs, agents, prêteurs et emprunteurs dans le cadre de leurs opérations de financement corporate, y compris celles liées au développement durable (sustainability linked financing), ou de financement d'acquisition M&A.

Il a également exercé plusieurs mois dans l'équipe leveraged finance du siège londonien d'Allen & Overy. Il est intervenant dans le cadre du Master 2 Droit des Affaires Internationales de la Faculté de Droit de Dijon et du LLM Droit Financier International de Paris II Panthéon Assas ainsi que pour l'organisme de formation professionnelle Dalloz Formation.

Olivier Thébault, 41 ans, est diplômé du DESS Droit des Affaires et Fiscalité de l'Université Paris II Panthéon-Assas (2001 – 2002), du DEA de Droit International Privé Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2002 – 2003) et de l'Ecole de Formation du Barreau de Paris (2004).

Olivier a démarré sa carrière au sein du cabinet Debevoise & Plimpton LLP à Paris au sein du département Corporate (2005 – 2011). Il rejoint Allen & Overy en qualité de collaborateur du département Corporate (2011), avant d'être coopté Counsel (2015).

Olivier est en charge de l'activité marchés de capitaux (equity) au sein du bureau de Paris. Olivier intervient sur les problématiques liées au droit des sociétés et aux marchés de capitaux. Olivier conseille des sociétés, des actionnaires et investisseurs (notamment, des entités publiques ou des fonds d'investissement) ainsi que des établissements financiers dans le cadre de l'ensemble des opérations de marchés de capitaux (equity), notamment des introductions en bourse, des augmentations de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, des émissions de titres financiers (obligations convertibles, obligations échangeables, bons de souscription d'actions) ou des cessions de blocs, ainsi que des opérations de fusion, d'acquisition ou de cession. La pratique d'Olivier recouvre également les problématiques réglementaires liées aux marchés de capitaux ainsi que les questions liées à la gouvernance.

Olivier intervient régulièrement lors de conférences et séminaires organisés par Allen & Overy ou des associations de marché.