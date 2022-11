All4Pack, le salon des solutions innovantes et durables

Le salon international des solutions innovantes et durables des emballages pour les industries va faire son grand retour du 21 au 24 novembre au Parc des expositions de Villepinte. Cette année, l’All4Pack Emballage Paris accueillera 115 entreprises de la région Île-de-France qui présenteront leurs activités, leurs innovations et leurs nouveautés les plus marquantes.

Accompagner les professionnels face aux défis futurs

En phase avec les grandes mutations du secteur favorisées par le contexte environnemental actuel, l’ALL4PACK Emballage Paris ambitionne d’accompagner les professionnels face aux défis à venir, qu’ils soient environnementaux, technologiques ou encore sociétaux. Pour cela, le salon proposera une approche globale pour des solutions spécifiques, durables et responsables afin de répondre aux problématiques de performance des acteurs du secteur.

Programme complet du salon sur www.all4pack.fr