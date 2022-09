Algora : Une nouvelle école de programmation pour enfants à Maisons-Alfort

L’entreprise Speechi, spécialiste français des solutions interactives et des tableaux interactifs mobiles, a orchestré l’ouverture de cette nouvelle école à Maisons-Alfort, dans le Val-de-Marne.

Enseigner la programmation

« Avec près d'une centaine d'écoles Algora déjà ouvertes, Speechi est heureux d’ouvrir une nouvelle école et d’agrandir son réseau. Il s’agit pour nous de former les citoyens de demain et de leur permettre d’évoluer dans un monde technologique en pleine évolution », précise Thierry Klein, PDG de Speechi. L’objectif de cette école est de proposer des ateliers pédagogiques afin de sensibiliser enfants et adolescents à l’apprentissage du codage.

Forte de son succès depuis son lancement en 2018, l’école Algora est devenue un réseau de formation qui comprend à ce jour plus d’une centaine d’écoles existantes. Les séances hebdomadaires, destinées aux enfants de 6 à 14 ans, permettent aux jeunes de s’initier à la programmation avec des robots qu’ils construisent eux-mêmes ou encore d’expérimenter le codage par le biais de jeux de construction à base de briques à assembler. En plus de ces séances hebdomadaires, il est possible d’assister à un atelier mensuel ou à un stage pendant les vacances, une façon de « proposer aux enfants d’apprendre la robotique et la programmation d'une manière intelligente, positive et ludique », explique Angela Brando, gérante de l’école Algora de Maisons-Alfort.