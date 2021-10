Alfred Spigarelli nouvel associé du réseau Alatis

Après un début de carrière en qualité d'ingénieur brevets dans l'industrie, il rejoint l'Office Européen des Brevets (OEB) à La Haye en 1987, puis à Munich en 1990, où il développera son expertise pendant près de trente ans, notamment à travers plusieurs postes de dirigeants.

Il gravit tous les échelons de la carrière d'examinateur jusqu'à la fonction de président de division d'opposition. Outre le traitement de nombreuses oppositions, il participe à la formation des examinateurs et des mandataires en brevets, au comité de correction de l'examen européen de qualification.

Il devient également conseil interne sur la pratique des brevets, en particulier dans le cadre du Patent Cooperation Treaty (PCT). À ce titre, il représente l'OEB dans les forums internationaux auprès de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour la réforme du PCT au début des années 2000. En 2004, il est le plus jeune à être nommé Directeur. Il prend alors la tête d'une direction d'une trentaine d'examinateurs dans les domaines de la physique appliquée et des technologies des semiconducteurs.

En 2008, il est nommé directeur du département de gestion des procédures brevets où il est, entre autres, responsable des directives de l'OEB et de la mise en œuvre des changements légaux. En 2016, il est transféré au département qualité de l'OEB où il devient directeur principal ad interim.

En 2018, Alfred Spigarelli crée sa propre entreprise et intervient en tant que consultant dans l'un des plus grands cabinets de conseil en propriété industrielle français. Il y organise des séminaires de formation pour les praticiens de la PI en Europe et au-delà.

En 2020, l'Institut National de la Propriété industrielle (INPI) fait appel à lui pour les assister dans la rédaction des directives et la mise en œuvre de la toute nouvelle procédure d'opposition des brevets français. Ceci en fait un des tous premiers spécialistes en la matière.

Fort de sa connaissance unique du PCT et du système des brevets européens, il a développé et mis en œuvre des modèles commerciaux innovants pour obtenir une couverture brevets mondiale à un coût maîtrisé.

À la recherche de nouveaux défis, il rejoint le réseau Alatis en octobre 2020 où il apporte son expertise unique afin de créer des synergies avec les autres experts d'Alatis.