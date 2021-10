Alexia Germont a rejoint le cabinet AVA & Associés en qualité d'associée

Au sein du pôle « Droit des Affaires » du cabinet, Alexia Germont apporte une expertise particulière en droit des sociétés et en matière de régulation bancaire et financière. Elle accompagne plus particulièrement les sociétés en croissance dans les opérations capitalistiques et les levées de fonds. Elle est également très impliquée dans le suivi de la gouvernance des entreprises et intervient pour des sociétés régulées dans le domaine bancaire et financier.

Avocate au Barreau de Paris depuis février 1995, Alexia Germont a auparavant exercé successivement les fonctions de directeur juridique, secrétaire générale adjointe, puis secrétaire, puis chargée de mission à la Direction générale au sein d'une entreprise d'investissement française présente à l'international, dont elle a exercé les fonctions d'administrateur de la filiale britannique.

Depuis 2016, Alexia Germont est par ailleurs présidente-fondatrice du Think Tank France Audacieuse qui s'appuie sur les travaux de la société civile et s'inscrit dans une démarche libérale, européenne et humaniste. En octobre 2018 elle a publié Réveillons Notre Europe aux éditions Temporis, livre préfacé par l'ancien ministre François d'Aubert, et, en 2019, a été élue présidente du mouvement politique « Nous Citoyens » pour un mandat de 3 ans non renouvelable.

En septembre 2019, elle devient porte-parole de Pierre-Yves Bournazel dans le cadre de la campagne des municipales 2020 à Paris et devient, cette même année, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris en charge du développement économique des entreprises et de l'emploi.