Alexia Eskinazi promue associée du département contentieux des affaires du cabinet LPA-CGR avocats

Dotée d'une solide expérience, Alexia conseille et représente, en pré-contentieux et contentieux, de grands groupes internationaux et français, issus notamment du CAC 40, opérant dans des secteurs clés tels que l'énergie, les services informatiques, les assurances, l'industrie ou encore la distribution.

Elle intervient par ailleurs en étroite synergie avec les départements corporate, immobilier et énergie du cabinet, dans le cadre de contentieux devant les juridictions de l'ordre judiciaire et d'expertises judiciaires.

Alexia Eskinazi (35 ans, Master II Recherche, Droit des Contrats à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, 2006; Master II Professionnel Contentieux à l'Université de Paris XI, 2007) est inscrite au Barreau de Paris depuis 2009. Elle a débuté sa carrière dans l'équipe de Gilles Gassenbach, au sein du département Contentieux du cabinet CGR Legal. Le cabinet a fusionné en janvier 2016 avec le cabinet Lefèvre Pelletier & associés. Membre de l'International Bar Association (IBA), Alexia fait partie du board du Young Lawyer Committee. Elle parle couramment anglais.

Gilles Gassenbach, associé du département contentieux des affaires, commente : « Alexia travaille à nos côtés depuis ses débuts. Au-delà de sa fidélité exemplaire, elle s'est non seulement parfaitement intégrée à notre équipe mais s'est également largement impliquée dans le développement de notre pratique. Cette promotion illustre parfaitement l'attachement de LPA-CGR avocats à accompagner ses collaborateurs dans leur carrière et à faire émerger des talents en interne. »

Alexia Eskinazi, ajoute : « Je souhaite remercier l'ensemble des associés pour leur confiance et suis ravie de poursuivre le développement du département contentieux au sein d'un cabinet dynamique et d'envergure internationale comme LPA-CGR avocats. »

Le département contentieux des affaires compte aujourd'hui 7 associés et une quinzaine de collaborateurs.