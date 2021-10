Alexandre Piette rejoint DESFILIS

Séduit par le positionnement singulier et les valeurs humaines du cabinet Desfilis, Alexandre Piette interviendra de manière transverse, sur les deux pôles du cabinet, « Groupes familiaux et dirigeants » et « fusions acquisitions - capital investissement ». Cette arrivée s'inscrit pleinement dans la stratégie de Desfilis, qui vise à renforcer la complémentarité des expertises de chaque département du cabinet, pour proposer un service « sur-mesure » à chacun de ses clients, qu'il s'agisse de groupes familiaux, de dirigeants, d'ETI ou de fonds d'investissement.

« J'ai été particulièrement séduit par le positionnement du cabinet ainsi que par la qualité des équipes et je me réjouis de pouvoir les épauler dans leurs projets d'évolution et de développement. Je suis très enthousiaste de rejoindre Desfilis qui apporte cette qualité d'accompagnement à ses clients. », confie Alexandre Piette. « Je suis ravi d'accueillir comme associé, Alexandre. Nos efforts pour renforcer notre cabinet, l'accent mis sur notre vision du futur constituent une base solide pour améliorer encore notre service au client », souligne Philippe Rosenpick, co-gérant du cabinet DESFILIS.