Alexandre Koenig crée la pratique Restructuring & Insolvency de Stephenson Harwood à Paris

Alexandre Koenig a développé pendant près de huit ans une expertise en restructuring et contentieux lui permettant d'intervenir sur l'ensemble des situations complexes liées aux difficultés des entreprises et opérations de restructuration. Il conseille et assiste notamment les dirigeants, actionnaires, débiteurs en difficulté, mandataires de justice, créanciers et candidats à la reprise, tant dans le cadre de procédures amiables de prévention des difficultés (mandat ad hoc, conciliation) que dans le cadre de procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire).

Reconnu pour son expertise dans les contentieux d'affaires complexes liés aux opérations de restructuration ou de cession d'activités sous-performantes, il intervient en particulier dans la prévention et le traitement des risques de mise en cause de la responsabilité des cédants, acquéreurs ou dirigeants d'entreprises en difficulté, et représente ses clients devant les juridictions civiles et commerciales à tous les stades des litiges liés aux situations de crise et restructurations. Alexandre Koenig est intervenu dans des dossiers emblématiques du secteur de l'industrie, des transports, des nouvelles technologies, des loisirs, du retail, de l’immobilier ou encore de l'édition et des médias.

Créée au sein du département contentieux, cette nouvelle pratique dédiée sera développée par Alexandre Koenig, qui travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des départements du bureau parisien et en particulier avec les équipes financement, contentieux et corporate/M&A/Private Equity, mais également social et concurrence, qui disposent d'expertises complémentaires clés. L’arrivée d’Alexandre Koenig s’inscrit également dans le cadre du développement du groupe Restructuring & Insolvency du cabinet au niveau mondial qui s'est récemment renforcé avec les arrivées de Tim Crocker et de Tal Goldsmith à Londres et de Wei Kang à Hong Kong.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alexandre au sein de notre équipe. La création d’une pratique dédiée à Paris se réalise dans le cadre du renforcement de notre offre Restructuring & Insolvency au niveau mondial, dans un contexte où les besoins de nos clients en matière de restructuration et de procédures collectives continuent de s’accroître. L’arrivée d’Alexandre, qui fait partie de la nouvelle génération émergente d’avocats talentueux et spécialisés, est par ailleurs en parfaite adéquation avec notre culture interne et ce que nous souhaitons apporter à nos clients : excellence, dynamisme et transversalité.Son arrivée et la création d’une pratique Restructuring & Insolvency dédiée à Paris s'inscrivent dans la continuité de notre dynamique de croissance et de notre stratégie visant à faire de notre bureau parisien un hub européen multi-services d’envergure», explique Nicolas Demigneux, managing partner du bureau de Paris.

Alexandre Koenig commente : « je suis heureux de rejoindre le bureau de Paris de Stephenson Harwood et de participer, aux côtés d’avocats d’une grande qualité, à un projet commun et ambitieux inscrit dans le développement d’une pratique majeure pour le cabinet au niveau mondial. Alors que nous commençons à sortir de la pandémie et que le soutien financier massif apporté par l’État aux entreprises touche progressivement à sa fin, nous nous attendons à une augmentation significative du volume et de la complexité des besoins de conseil et d’assistance en matière de droit des entreprises en difficulté et de contentieux liés, au moment où l’état du droit évolue en France, notamment avec la transposition de la Directive Insolvabilité. Je suis convaincu que mon savoir-faire allié aux expertises de haut niveau et à la couverture internationale de Stephenson Harwood nous permettrons d’accompagner au plus près nos clients français et internationaux pendant cette période critique ».

L’arrivée d’Alexandre Koenig marque une nouvelle étape majeure dans la stratégie de développement ambitieuse menée par le bureau de Paris depuis plusieurs années et fait écho aux différentes arrivées d’associés au cours de ces 18 derniers mois qui ont renforcé ou créé des pratiques.

Biographie professionnelle



Alexandre Koenig, avocat au barreau de Paris depuis 2014 (Lauréat de la promotion Badinter), est diplômé de Sciences Po Paris (Bachelor, 2009 ; Master 2 Droit économique, 2011) et a complété sa formation à l'Université de Paris I Panthéon Sorbonne (Master 2 professionnel, Droit de la globalisation économique, 2011) ainsi qu’à l'Université de Paris II Panthéon Assas (Master 2 recherche, Droit privé général).



Après plusieurs expériences dans des équipes Contentieux de premier plan (Cleary Gottlieb, Allen & Overy), il a exercé en collaboration au sein du cabinet Bredin Prat pendant plus de sept ans, en particulier auprès du co-responsable de la pratique Restructuration & Procédures collectives Olivier Puech, figure emblématique du marché en matière d'insolvabilité et de contentieux liés aux difficultés des entreprises.



L'avocat intervient sur tous les aspects liés aux difficultés des entreprises, qu'il s'agisse de restructurations dans le cadre de procédures de prévention ou de procédures collectives, ou de contentieux complexes en découlant. Sa double activité de conseil et de contentieux lui permet de conseiller au mieux ses clients dans l'anticipation et le traitement des risques liés aux restructurations réalisées en situation de crise.

Il est ancien Secrétaire de la Conférence du Stage des Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.