Avocat chez De Gaulle Fleurance & Associés depuis 2014, Albane Lancrenon a développé une expertise reconnue en droit pénal des affaires. Elle appartient à la nouvelle génération de pénalistes femmes qui allient une grande technicité à une volonté de défendre avec conviction leurs clients devant les juridictions pénales.

Albane Lancrenon construit la défense pénale en adaptant sa maitrise procédurale aux enjeux stratégiques et économiques de ses clients (dirigeants et entreprises).



Elle accompagne les entreprises en amont dans la prévention et l’identification du risque pénal et dans la préparation des dirigeants et des équipes aux procédures pénales. Albane Lancrenon apporte également son savoir-faire dans la gestion de crise en intervenant à 360° sur le plan procédural, dans le cadre de la communication externe et dans la mise en place de mesures de remédiation internes.



Face à l’accroissement du périmètre du risque pénal, elle intervient à la fois pour des infractions ou des risques d’infractions affectant le cours normal des entreprises (abus de biens sociaux, escroquerie, droit pénal du travail ou fraude fiscale) et sur des aspects qui se sont renforcés plus récemment comme les atteintes à l’environnement, la cyber criminalité et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.



Albane Lancrenon a également développé une pratique en matière de compliance dans la mise en œuvre de dispositifs de conformité en matière de lutte contre la corruption au titre de la loi Sapin II et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou encore dans le monitoring à la suite de sanctions.



Avant de rejoindre De Gaulle Fleurance & Associés, Albane Lancrenon a exercé au sein de cabinets spécialisés en Droit pénal des affaires, puis à la Commission des sanctions et à la Direction des Enquêtes et des Contrôles de l’AMF. Forte de cette maitrise des procédures administratives, elle accompagne les professionnels dans le cadre de poursuites conduites par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation (ACPR) et l’Agence Française Anticorruption (AFA).



Albane Lancrenon est titulaire d’un DEA de droit privé général (2000) de l’Université Paris XII et d’une maitrise de droit privé – carrières judiciaires (1999). Elle est membre de l’Association des avocats pénalistes (ADAP) et du Club des Femmes pénalistes.



« Je suis fière de cette évolution », confie Albane Lancrenon, associée chez De Gaulle Fleurance & Associés. « Le risque pénal se trouve à présent au cœur de toute activité économique. Les dirigeants et les entreprises sont contraints de faire face à un renforcement de la réglementation et une inflation des sanctions pénales, auxquelles s’ajoutent les risques réputationnels et les enjeux en termes de business. La procédure pénale connait aujourd’hui un autre visage car les obligations compliance ont eu pour effet d’étendre les responsabilités du dirigeant. Les entreprises ont besoin d'être accompagnées sur ce sujet, de la prévention de ces risques jusqu'à la gestion de leurs procédures pénales ».



« Nous sommes heureux d’accueillir Albane dans notre collectif d’associés », expliquent Louis de Gaulle et Henri-Nicolas Fleurance, respectivement président et directeur général de De Gaulle Fleurance & Associés. « Cette promotion récompense un engagement et des résultats qui sont au rendez-vous. C’est aussi une façon de renforcer les services en matière de contentieux que nous proposons à nos clients, de plus en plus attentifs aux enjeux liés à la pénalisation du droit des affaires ».