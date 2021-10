Alain Monod rejoint le cabinet Buès & Associés

Le cabinet Buès & Associés est heureux d'annoncer l'arrivée d'Alain Monod, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en qualité d'avocat of counsel. Il rejoint une équipe composée de Jacques Buès, Philippe Traisnel et d'Aymard de la Ferté-Sénectère.

@ DR - Alain Monod, ancien avocat au Conseil d'État et à la Cour, devient counsel chezt Buès & Associés.