Alain Di Crescenzo donne le plan de vol des CCI

Lors d’une rencontre avec la presse organisée dernièrement à Paris, le président de CCI France Alain Di Crescenzo a dressé un bilan de l’année écoulée, fixé ses objectifs pour l’année à venir et fait un point sur la situation économique. Élu le 25 janvier 2022, le président toulousain a commencé par rappeler la place que tiennent les Chambres de commerce et de l’industrie (CCI). « Ce sont des structures territoriales, qui forment la plus grande force d’accompagnement et de services publics à l’entreprise en France ».

Un premier bilan positif

Pour illustrer les actions des CCI, Alain Di Crescenzo a donné plusieurs chiffres, qui « ne sont pas là pour produire un effet de volumétrie ». « Nous représentons quand même 122 chambres au niveau national, régional, territorial et local, 4 400 chefs d’entreprise et 14 000 collaborateurs. En 2021, nous avons reçu et accompagné 340 000 porteurs de projets, mais nous avons aussi sensibilisé et accompagné aux alentours de 593 000 entreprises », a-t-il indiqué. « Sur ces personnes accompagnées, le taux de satisfaction est de 8,2/10, celui de recommandation de 8,3/10, et plus d’un quart des entreprises déclarent un impact majeur, d’après l’enquête que nous avons réalisée en 2021 ». Le président de la CCI a aussi évoqué le fait que les CCI sont « le premier opérateur de formation après l’Éducation nationale », avec 400 000 jeunes et adultes formés par an, et un taux d’insertion dans l’emploi de 77 % pour les apprentis et de 80 % pour les formations initiales.

Un « plan de vol » pour les 4 années à venir

En vrai chef d’entreprise, qu’il est depuis l’âge de 25 ans, Alain Di Crescenzo a souhaité dès sa prise de fonction mettre en place un plan stratégique afin de doter les Chambres d’un véritable « plan de vol ». La rédaction de schéma a été réalisée par Anthony Valentini, qui a été nommé le 1er janvier dernier directeur général de CCI France. « Nous avons mis six mois à écrire ce plan stratégique. Nous ne l’avons pas fait seuls, puisque nous avons mobilisé plus de 200 collaborateurs. Et je tiens à préciser qu’il a été voté à l’unanimité, ce qui n’est pas évident », s’est félicité le président de CCI France.

Ce plan stratégique se veut « représentatif, centré client, ambitieux, structurant et engageant » et il doit permettre de déployer huit projets prioritaires, et 62 autres séquencés jusqu’en 2027, mais aussi de renforcer le « Pacte État » et le « Pacte CCI », et d’accroître la communication du réseau, notamment avec un rendez-vous mensuel. « Nous avons trois obsessions pour driver le plan stratégique : faire de la France un pays entrepreneurs forts et engagés, agir pour des territoires intelligents, agiles, durables et au service de l’économie et être un réseau pour inspirer et performer ». Pour résumé le « plan de vol », Alain Di Crescenzo a indiqué que « les CCI sont le premier réseau public de proximité, accélérateur de l’économie et de la croissance durables des entreprises en France et à l’international ».

Remonter le moral des entrepreneurs

Le président de la CCI a aussi fait l’état du moral des chefs d’entreprise. « La clé du business, c’est le moral. Dans notre panel qui est orienté "core business", plutôt TPE-PME, nous avons uniquement 59 % des entrepreneurs qui ont confiance en leur entreprise, et 22 % qui ont confiance dans l’économie française. Mais le moral des entrepreneurs n’est pas bon, et le réseau CCI France doit continuer à se mobiliser aujourd’hui aux côtés des entreprises confrontées à cette actualité particulièrement chargée, avec l’inflation et l’accalmie de la crise énergétique. Il n’y a d’ailleurs que 5 % des entreprises qui ont renégocié leurs contrats d’énergie, donc elles n’ont pas encore toutes vu l’impact de l’augmentation du prix de l’énergie », a-t-il introduit sur ce sujet.

Afin de remonter le moral des entrepreneurs, Alain Di Crescenzo a plusieurs solutions : « La proximité, pour qu’ils ne se sentent pas seuls. Il faut faire des diagnostics réalistes sur les plans d’actions et de développement. Il faut également une information exhaustive, c’est-à-dire faire descendre les politiques publiques au plus près des entreprises pour qu’elles les comprennent. Mais aussi avoir une communication régulière et positive, et faire des opérations qui correspondent à leur besoin, et qui sont ciblés ».

Le président du réseau a également insisté sur le Numéro unique mis en place par les CCI pour les entreprises : 0 805 484 484.