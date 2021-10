AJ : le barreau de Paris en grève des désignations pour la 1re fois de son histoire

L'Ordre des avocats de Paris a ainsi décidé, avec le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, « de suspendre toutes les commissions d’office et toutes les désignations au titre de l’aide juridictionnelle, à compter de mardi 13 octobre à 0 heure et jusqu’à nouvel ordre ».

Cependant, l'Ordre des avocats de Paris « ne veut pas que cette grève prive les justiciables de l’assistance de l’avocat, lorsque leur liberté est immédiatement en jeu ». C’est la raison pour laquelle, « l’intervention des avocats au titre de l’AJ et de la commission d’office sera limitée au contentieux de la liberté ».

Dans le détail :

- Pour les gardes à vue, « le standard téléphonique de l’Ordre ne répondra plus aux appels des services de police, un message enregistré leur fera part de la grève et un fax leur sera adressé les informant du mouvement de grève. Le parquet adressera à tous les commissariats la liste des avocats déjà inscrits sur les permanences gardes à vue à compter du mardi 13 octobre 0 heure, à charge pour les services de police d’appeler les avocats dont ils ont besoin ».

- Pour les avocats commis d’office, avant le 13 octobre, dans tous les dossiers correctionnels au TGI et à la cour d’appel, « ils devront demander le renvoi et leur intervention se limitera au contentieux de la liberté ».

- Pour les permanences comparutions immédiates (dossiers du jour), « les avocats ne viendront plus au P12 à 10h ».

- Pour les CRPC « déférés », « le président du tribunal de grande instance pourra commettre d’office un ou deux avocats sur la liste des avocats inscrits pour la semaine au titre des déférés en CRPC. Les avocats ainsi commis d’office assisteront le prévenu devant le procureur et demanderont un délai de réflexion de 10 jours conformément à l’article 495-8 du CPP, et en cas de saisine du JLD, ils assisteront le client devant celui-ci ».

- Pour les IPC, « les avocats initialement de permanence attendront que les greffiers ou les magistrats les appellent. Ils conseilleront à leurs clients de se taire, n’assisteront à l’IPC qu’en cas de réquisitions de détention provisoire et suivront le dossier devant le JLD en cas de débat contradictoire ».

- Pour les audiences du tribunal pour enfants et cabinets juge des enfants, « l’avocat étant obligatoire, les interventions se limiteront aux dossiers qui présentent un enjeu de liberté. Les autres affaires seront renvoyées. Les avocats initialement de permanence resteront à leur cabinet et ils pourront être appelés par les greffiers et les magistrats ».

- Pour le droit des étrangers, « les avocats se présenteront et pourront être commis par le président à l’audience du JLD (L 551-1 du CESEDA) et devant la cour d’appel ».

- Pour les hospitalisations sous contrainte, « les avocats se présenteront à l’audience et pourront être commis par le Président. Ils prendront alors connaissance du dossier et demanderont à s’entretenir avec le client ».

- Pour le droit des réfugiés (CNDA), « la situation actuelle fait qu’il apparaît « disproportionné » de bloquer les audiences. Les avocats interviendront comme ils le font dans les autres matières pour le contentieux de la liberté ».