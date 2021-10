Air France s'installe en cœur de ville de Montreuil

Le groupe Air France était à la recherche d'un site permettant d'accueillir les quelque 900 salariés de ce service. Parmi la dizaine de sites envisagés, c'est celui de Montreuil qui a finalement été retenu confirmant l'attractivité d'un cœur de ville en pleine transformation. Avec plus de 40 000 salariés en Île-de-France, Air France est le premier employeur privé de la région. Le choix d'installation de ses nouveaux locaux à Montreuil témoigne de « l'engagement durable de la compagnie dans le développement économique local ».

Pour Zoran Jelkic, directeur général Commercial France d'Air France KLM, « Montreuillois depuis près de 20 ans, Air France reste fidèle à Montreuil. En faisant le choix de la Tour Altaïs, nous avons voulu préserver le bien-être de nos salariés avec une accessibilité et des habitudes de transport maintenues, un quartier dynamique et attrayant. Enfin, ce bâtiment entièrement restructuré, avec des services mutualisés appréciés, est triplement labellisé. Ces certifications, notamment BBC – bâtiment basse consommation – et HQE – haute qualité environnementale – font d'Altaïs un bâtiment plus économique en énergie et en eau, offrant un meilleur environnement de travail. »

Le maire, Patrice Bessac, « se réjouit que par ses choix, Montreuil soit la ville de l'Est parisien regardée par les grandes entreprises ou les jeunes start-up qui sont à la recherche d'un environnement dynamique, culturellement, socialement et économiquement, pour leurs salariés. (...) Ce mouvement positif dont bénéficie Montreuil est une bonne nouvelle pour nous tous. »

Enfin, pour Gaylord Le Chéquer, adjoint au maire, délégué à l'aménagement durable, à l'urbanisme et chargé des relations avec le groupe pour le suivi de ce projet, « Ce choix d'Air France conforte la stratégie mise en œuvre dès 2014 pour redynamiser notre cœur de ville, soutenir l'emploi et le commerce et inscrire le secteur cœur de ville et Croix de Chavaux dans une véritable dynamique métropolitaine.

L'offre commerciale, le réaménagement de nos espaces publics, le développement de modes de déplacements alternatifs au tout-voiture, ou encore le choix de regrouper les services de la ville au sein de Altaïs dans les prochains jours ont sans aucun doute affirmé l'ambition de Montreuil. »