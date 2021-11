Air France pose la première pierre de “Single Roof”

Le nouveau bâtiment “Single Roof MM 4.0” implanté sur la plateforme aéroportuaire d’Orly, Air France Industries initie un projet contribuant à la démarche de transformation menée par le Groupe. En regroupant dans un seul bâtiment des activités aujourd’hui réparties dans trois ateliers distants, Air France Industries va réduire de 15 % le temps de traitement des moteurs d’Air France et des clients externes d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, division maintenance du Groupe Air France-KLM. Cette réduction du temps de traitement permettra de réaliser d’importantes économies, en particulier sur les coûts de location des moteurs utilisés pour remplacer ceux immobilisés durant les opérations de maintenance. Les nouvelles installations font appel à de nombreux procédés innovants. Elles seront opérationnelles dès la fin de l’année 2023 et permettront le développement de nouvelles capacités d’entretien des moteurs de nouvelle génération, comme le Pratt & Whitney PW1000G équipant les Airbus A220 qui arrivent progressivement dans la flotte d’Air France. Les investissements liés à ce projet, emblématique de la vocation industrielle du territoire, ont pu être réalisés grâce au soutien de la Région Île-de-France et de l’État dans le cadre du plan France Relance.