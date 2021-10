Aimé Simone remporte le Prix Chorus 2021

L'édition de cette année s'est tenue dans des conditions inédites à cause de la crise sanitaire. Les groupes et artistes de la sélection se sont produits uniquement devant le jury composé de professionnels du secteur, mais le public a pu découvrir leurs prestations la page Facebook du Festival Chorus.

C'est Aimé Simone qui a donc été récompensé selon des critères techniques et artistiques : originalité du répertoire et des arrangements, sens de la composition, qualité technique, qualité des textes, opportunité du prix dans la carrière de l'artiste.

Aimé Simone déploie un monde profondément personnel et bouleversant, en parfaite adéquation avec son époque. Son premier album “Say Yes, Say No”, produit, composé et mixé seul, est une œuvre lumineuse et envoûtante : fusion subtile de post punk, de trap, d'Indie Rock et de beats dansants au service d'une expression poétique.

Sa musique reflète ses influences et sa vie fracassée, tiraillé entre son amour pour l'indie et son engagement sur la scène techno berlinoise, tout en se laissant inspirer par des artistes comme Lil Peep, Grimes ou Kanye West. La somme de ces différents genres lui confère un style unique et rare, à découvrir de toute urgence. Aimé Simone rejoint Corida et Pipole qui produiront ensemble ses prochains concerts.