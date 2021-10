Aide juridictionnelle : signature d'un protocole d'accord

Le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris saluent la mobilisation et l'unité de profession qui viennent de permettre la signature d'un protocole d'accord concernant l'aide juridictionnelle. Ils invitent les bâtonniers « à suspendre les actions en cours jusqu'à l'adoption par le Parlement dans le PLF et PLFR 2016 des dispositions des articles 1 et 2 du présent protocole d'accord ».

Conseil national des barreaux