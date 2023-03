« Aide-Budget » : une expérimentation pour prévenir le surendettement

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, et Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement ont lancé l’expérimentation « Aide-Budget » pour « mieux détecter » et « prévenir le surendettement et la précarité financière des ménages ». Cette initiative associe, dans une démarche commune de prévention du surendettement, Pouvoirs publics, fournisseurs d’énergie, fédérations de bailleurs sociaux, ainsi que le réseau des Points conseil budget, via la signature d’un engagement national. Le dispositif sera testé pendant douze mois dans onze départements : Nord, Isère, Paris, Seine-Saint-Denis, Dordogne, Hérault, Bas-Rhin, Côtes-d'Armor, Haute-Savoie, Seine-Maritime et la Réunion.

Mieux accompagner les publics en difficulté financière

« Nous devons mieux accompagner les plus vulnérables. C’est l’objectif de cette expérimentation novatrice qui permettra de proposer un accompagnement beaucoup plus précoce et global aux ménages en difficulté », a déclaré Bruno Le Maire. Issue des travaux menés en 2021 par la mission du député Philippe Chassaing, l’expérimentation « Aide-Budget » repose sur deux volets : un repérage le plus en amont possible la dégradation de certaines situations financières en détectant certains signaux faibles, et une coordination des différentes actions déployées par les acteurs privés et publics en matière de prévention du surendettement, afin de proposer un accompagnement global. « Aide-Budget » permettra ainsi de mieux accompagner les publics en difficulté financière, notamment dans le contexte de tensions inflationnistes.

Mobilisation « de toutes les forces vives »

« Je salue cette initiative à laquelle les fournisseurs d’énergie prennent part. La mobilisation doit être totale pour mieux accompagner les ménages en situation de précarité énergétique », a indiqué Agnès Pannier Runacher. De son côté, Jean-Christophe Combe a précisé que le lancement d’Aide-Budget est « un cap supplémentaire dans la prévention du surendettement ». Il a également ajouté : « Cette expérimentation illustre doublement la philosophie du Pacte des solidarités en cours de finalisation, parce qu’elle sert son objectif transversal de prévention de la bascule dans la pauvreté, et parce qu’elle mobilisera toutes les forces vives dans la lutte contre la pauvreté, notamment les établissements bancaires, les bailleurs sociaux et les fournisseurs d’énergie ».

Une évaluation sera menée, à l’issue de la période d’expérimentation, afin de permettre au Gouvernement de déterminer les modalités et conditions d’une éventuelle généralisation « d’Aide-Budget » sur l’ensemble du territoire national.