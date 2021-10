Aide au permis de conduire pour les Franciliens en insertion professionnelle

Depuis le 1er mars dernier, les jeunes de 18 à 25 ans en insertion professionnelle et qui n'ont pas encore leur permis de conduire, situation qui peut être un frein à leur embauche, peuvent bénéficier d'une aide de la Région allant jusqu'à 1 300 euros pour le passer. Un coup de pouce financier, lancé à titre expérimental dans le Val-d'Oise (95) en décembre 2020 et désormais étendue à toute l'Île-de-France, concernerait environ 60 000 Franciliens.

Conditions d'éligibilité

L'aide au permis vise les Franciliens âgés de 18 à 25 ans, inscrits dans une démarche d'insertion professionnelle, et se trouvant dans l'une des situations suivantes :

-Jeunes stagiaires de la formation professionnelle inscrits dans l'un des dispositifs régionaux dédiés aux jeunes sans qualification : École de la 2e chance (E2C), Espace dynamique d'insertion (EDI), Parcours entrée dans l'emploi (PEE) ;

-Jeunes inscrits et suivis en mission locale, signataires d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA) dont le projet professionnel, attesté par le conseiller de la mission locale, nécessite l'obtention du permis ;

-Demandeurs d'emploi de moins de 26 ans résidant en quartier prioritaire de la ville (QPV), condition vérifiable sur sig.ville.gouv.fr, ou en zone rurale définie au Pacte rural de la Région.

Versement en deux temps

Cette aide, d'un montant maximum de 1 300 euros et accordée dans la limite des crédits disponibles, fait l'objet d'un 1er versement forfaitaire de 650 euros, permettant de valider la démarche de la formation engagée, et d'un second, pouvant atteindre 650 euros maximum, versé à l'obtention du permis.