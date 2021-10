Agnès Lo Jacomo : « ça suffit ! »

Pour la présidente du Medef Île-de-France Agnès Lo Jacomo, « la situation actuelle est inacceptable ». Lors d'une récente réunion où étaient notamment réunis les présidents territoriaux du Medef et des fédérations professionnelles, en présence de Geoffroy Roux de Bezieux, vice-président du Medef, Agnès Lo Jacomo a redit le ras le bol actuel des chefs d'entreprises franciliens et, plus généralement, français.

Medef Ile-de-France