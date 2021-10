Agnès Buzyn : quatre semaines pour conquérir Paris

«J'y vais pour gagner », a assuré à l'AFP l'ex-ministre de la Santé, qui a quitté le Gouvernement pour s'engager à plein temps dans cette campagne éclair. L'enjeu est de taille : avant même que Benjamin Griveaux n'annonce son retrait spectaculaire, il n'était que troisième dans les sondages, derrière la maire socialiste sortante, Anne Hidalgo, et la candidate LR, Rachida Dati. « C'est un défi quasiment jamais vu, il y a énormément d'inconnues », constate le directeur général adjoint de l'Ifop, Frédéric Dabi. Alors que LaRem était la "première force politique" à Paris à la présidentielle (34,9 % pour Emmanuel Macron au premier tour) et aux européennes (32,9%) ; depuis le début de campagne de Benjamin Griveaux, « c'était une chute sans fin dans les sondages », note-t-il, en faisant valoir que « l'enjeu pour Agnès Buzyn est de faire revenir au bercail ces électeurs, qui au fur et à mesure, revenaient à gauche, mais surtout à droite ». Or, rappelle le politologue, « une élection municipale, c'est une alchimie entre un projet et une incarnation. Là, le projet est déjà préparé : est-ce qu'elle va s'en extraire ? »

Pour Delphine Bürkli (ex-LR), maire sortante du 9e arrondissement et candidate à sa réélection, Agnès Buzyn « ajoutera peut-être dans son projet davantage de solidarité, de santé, de soins : elle va vouloir imposer sa marque ». Plusieurs sources ont, par ailleurs, indiqué que la nouvelle candidate renonçait à des mesures phares de Benjamin Griveaux: le déplacement de la gare de l'Est pour créer un "Central park" parisien et l'apport de 100 000 euros pour permettre aux classes moyennes d'acheter un appartement. « Sa priorité, c'est la vie quotidienne des Parisiens, des projets très concrets », résume l'une des têtes de liste d'arrondissement.

Quant à l'incarnation, si Agnès Buzyn, issue de la société civile, « suscite moins de jugements épidermiques que Benjamin Griveaux », selon Frédéric Dabi, elle souffre d'autres handicaps : une « inexpérience » des campagnes électorales et une notoriété relative – 36 % des Français déclarent ne pas la connaître. Arrivera-t-elle à faire revenir l'ex-LREM Cédric Villani, qui a toujours refusé de rejoindre Benjamin Griveaux ? Elle s'est en tout cas entretenue par téléphone avec le mathématicien, qui a posé des « conditions à d'éventuelles convergences », comme

« l'ouverture à un accord de second tour avec les Verts », dans le cadre d'une "Coalition climat".

« Apaisante »

Chez LaRem, l'enthousiasme est revenu après les tourments du week-end : Agnès Buzyn « sera une maire exceptionnelle », s'est enflammé le numéro un du parti, Stanislas Guerini, quand le secrétaire d'État Cédric O « pense même qu'on va gagner ». Mot d'ordre répété à l'envi par les troupes : Agnès Buzyn est « apaisante ». Mieux, elle « rassemble, à la fois ex-belle-fille de Simone Veil et à l'initiative de la PMA pour toutes, elle parle aux progressistes et c'est une grande dame bourgeoise, elle enjambe la fracture Est/Ouest » de la capitale autant que « le clivage gauche-droite ».

Quid de la méthode ? « Il faut s'appuyer sur les arrondissements, sur les têtes de liste, leur savoir-faire », prône un ponte de la campagne, qui ne table que sur « un gros meeting » de la nouvelle candidate. Elle a d'ailleurs déjeuné avec l'ensemble de ses têtes de liste... sans avoir encore indiqué dans quel arrondissement elle comptait elle-même se présenter. « Ce qu'il faut qu'elle dise, c'est : “il faut faire les choses de manière radicalement différente”, par rapport au mandat qui s'achève », poursuit un ténor LaRem parisien. Dans le camp Hidalgo, pas d'inquiétude à ce stade. "Ce qui aurait changé les choses, c'est qu'En marche se rallie à Villani", estime le premier secrétaire de la fédération socialiste de Paris, Rémi Féraud, qui ironise : « Choisir une ministre qui ne connaît rien aux dossiers de Paris, ça ne nous inquiète pas plus que ça. » Chez les marcheurs, on attend les premiers sondages. « Si Buzyn est au même niveau que Griveaux, entre 11 et 14 %, c'est compliqué. Si elle est à 17-18 %, on peut pousser », analyse un élu. « Et si elle est à 20 %, même troisième... Tout est ouvert au deuxième tour. »