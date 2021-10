Les 180 lauréat.e.s se sont retrouvés à Saint-Denis, dans la Zone sensible de la Ferme urbaine, pour célébrer l'événement.

Parmi les plus de l'édition 2020 de cet appel à projet les porteur·se·s de projets proposaient des solutions inclusives, favorisant notamment l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap. Par ailleurs, les projets sont révélateurs de nouvelles solutions notamment en matière de réemploi. Enfin, selon AGIR In Seine-Saint-Denis, les propositions prouvent que la Seine-Saint-Denis est un territoire où les plus jeunes s'impliquent et s'engagent.