Agenda d'auditions de la Commission du développement durable liées à la crise du Covid-19

Depuis le début de la crise sanitaire, la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a adapté son organisation afin de poursuivre l'exercice de ses missions constitutionnelles de contrôle et d'évaluation de l'action du Gouvernement et d'apporter un soutien adapté aux acteurs qui concourent à la continuité des secteurs essentiels à la vie de la Nation.

La Commission auditionnera, sur les conséquences de la crise du Covid-19, au cours de visioconférences ouvertes à la presse :

‑ demain à 10 heures, en bureau, Philippe Wahl, PDG du groupe La Poste,

‑ vendredi 10 avril à 15 h 30, Jean-Baptiste Djebbari secrétaire d'État chargé des Transports,

‑ mardi 14 avril à 9 heures, Sébastien Soriano, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse,

‑ mercredi 15 avril à 10 heures, M. Jean-Pierre Farandou, PDG de SNCF, M. Frédéric Delorme, PDG de Fret SNCF et M. Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

La commission a, en outre, désigné des sénateurs référents chargés de faire remonter les difficultés dans les secteurs relevant de ses compétences. Ainsi, ont été désignés Didier Mandelli, Marta de Cidrac et Joël Bigot pour la Gestion des déchets ; Didier Mandelli, Michel Vaspart et Jean-Pierre Corbisez pour la Logistique et le transport de marchandises et de personnes ; Nicole Bonnefoy pour la situation du transport aérien ; Pierre Médevielle, Nelly Tocqueville et Guillaume Gontard pour la prévention des risques ; Patrick Chaize, Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houlegatte pour l'accès territorial au numérique et aux services postaux et enfin Louis‑Jean de Nicolaÿ et Jean‑François Longeot pour l'aménagement du territoire et accès territorial aux services de santé.